Muškarac u Dubrovniku fizički napao djevojčicu: Posvađali su se oko prolaska stepenicama...
Muškarac (68) koji je u subotu navečer fizički napao maloljetnicu uhićen je četiri dana kasnije. Policija je zaprimila dojavu maloljetne djevojke koja je sljedeće jutro stigla u pratnji majke i prijavila napad starijeg muškarca, piše dubrovačko-neretvanska policija.
Maloljetnica je navela kako je te večeri došlo do nesuglasica oko prolaska stepenicama jednom od gruških ulica, a nakon toga ju je muškarac napao i nanio joj lakše tjelesne ozljede.
Policija je pronašla napadača, a utvrdili su da se radi o 68-godišnjeg muškarcu čije je prebivalište na području Zagreba. U četvrtak su ga uhitili i uz kaznenu prijavu predali u pritvor PU dubrovačko-neretvanske.
