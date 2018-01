Kod ubojice iz Las Vegasa našli stotine slika dječje pornografije

Gotovo četiri mjeseca nakon stravičnog pokolja u Las Vegasu, istražitelji još ne znaju što je natjeralo Stephena Paddocka da ubije 58 ljudi na glazbenom festivalu. No istraga se nastavila, a šerif Joe Lombardo otkrio je da su na Paddockovu računalu pronašli nekoliko stotina slika dječje pornografije. U izvješću od 81 stranice navodi se kako ispituju porijeklo fotografija.

Isto izvješće sadrži i nove fotografije hotelske sobe u kojoj je bio Paddock. Sada se navodi i da je u sobi imao opremu za ronjenje te niz bilješki s raznim uputama za putanje metaka i osobnih napomena.

Inače, Paddockov brad Bruce uhićen je zbog dječje pornografije u Los Angelesu nedugo nakon pokolja. On se pohvalio ostalim štićenicima doma u kojem je bio smješten, da je on brat masovnog ubojice. To je dovelo do policijske kontrole koja je otkrila da je za njim raspisana tjeralica zbog slučaja povezanog s dječjom pornografijom iz 2014. godine.

Foto: CHRIS WATTIE

Pokolj u kojem je Paddock ubio 58 ljudi, a više od 800 je ozlijeđenih, je najsmrtonosniji u modernoj američkoj povijesti. Nakon što su pregledali tisuće tragova i 21.560 sati videa, istražitelji nemaju motiv, ali još istražuju jednu osobu - no naglašavaju da se ne radi o Paddockovoj djevojci Karilou Danley.