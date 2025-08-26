Kod Varaždina je nestala žena. Očajna sestra: Otišla je biciklom prema Dravi. Mobitel isključen

S područja Sračinca u Varaždinu nestala je Sandra Čorčoković (43). Posljednji je put viđena u nedjelju, 24. kolovoza u Sračincu oko podneva. Prema Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Sandra je visoka oko 155 cm, mršave tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju, nosi obuću veličine 38.

- Dragi moji, molim vas dijelite da pronađemo moju sestru. Sandra je jučer oko podneva otišla biciklom prema Dravi u Svibovcu Podravskom, od tad joj se gubi svaki trag i ugašen je mobitel. Ako imate bilo kakvu informaciju molim Vas javite meni na bilo koji način (0955227450) Messenger, Viber ili u policijsku postaju, podijelila je njena sestra na svojem Facebook profilu.

Molim ljude iz Svibovca Podravskog ako tko ima kameru na kući koja gleda na cestu da pogledaju ako je možda Sandra prošla cestom. U nedelju u razmaku od 12 do najkasnije pola 2h. Vozila se biciklom. Hvala vam za svaku informaciju Na leđima je navodno imala ruksak. Sitne je građe, napisala je u drugoj objavi.

Nestanak se vodi u nadležnosti Policijske uprave varaždinske, a mole se svi građani koji imaju saznanja o nestaloj osobi da informacije dojave policiji na broj 192 ili putem Nacionalne evidencije nestalih osoba.