Muškarac poginuo u naletu vlaka na zagrebačkom Glavnom kolodvoru: 'Nije stigao prijeći...'

Muškarac je poginuo u naletu vlaka na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u utorak oko 6.20 sati. Kako navodi čitatelj 24sata koji se našao na mjestu strašne nesreće, muškarac je prelazio prugu zajedno s grupom ljudi dok se vlak približavao, ali on nije stigao prijeći na vrijeme. Na terenu su hitna pomoć i policija.

- Vlak je dolazio oko 6 i 20 sati. Grupa ljudi prelazila je prugu, a on nije stigao prijeći i vlak ga je zakačio. Okrenuo ga je šest, sedam puta. Nekoliko njih pokušalo ga je oživjeti, ali neuspješno. Čovjek je stariji, ima oko 70 godina - ispričao nam je čitatelj.

Kontaktirali smo i zagrebačku policiju koja je potvrdila da je došlo do naleta vlaka.

- Tijelo je starijeg muškarca. Za sada nije jasno je li čovjeku pozlilo i srušio se ili je u pitanju nešto drugo. Pregledavat će se kamere, a nisu pronađeni tragovi koji upućuju na to da je smrt posljedica kaznenoga djela - navode iz PU zagrebačke.

U tijeku je očevid nakon čega će biti poznato više detalja.