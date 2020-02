Koji si sad ti?! Tuži divu zbog himne, na sudu je zbog prevare

Očekivao sam da će zavijati, ali ovako nešto. To je bilo izrugivanje. Bio sam u Sloveniji i tamo smo gledali inauguraciju. Pa nama su se Slovenci smijali. Jedva su dočekali. Sramio sam se, rekao nam je poduzetnik Boško Županović pojašnjavajući zašto se odlučio na kaznenu prijavu protiv pjevačice.

On je u srijedu, dan nakon što je Lisac na inauguraciji Zorana Milanovića izvela i intonirala himnu Republike Hrvatske, na adresu Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, tvrdi, poslao kaznenu prijavu protiv Josipe Lisac, i to zbog kaznenog djela iz članka 349. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Taj članak kaže: “Tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine”.

Kazna - do godine zatvora

- Bilo kakvo umjetničko penetriranje u skladbenu, tekstualnu i glazbenu strukturu himne je nedopušteno. Takve modifikacije ili personalizacije mogu biti tolerirane u prepjevima drugih glazbenih izričaja uz suglasnost autora, no ne u himni. Način na koji je prilikom intonacije to radila osumnjičena apsolutno je izrugljiv i omalovažavajući, zbog čega smatram da je iz istog proizašla osnova sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog dijela - naveo je Županović u kaznenoj prijavi. Rekao nam je da nema neka osobita glazbena znanja da bi sa stručnog aspekta procjenjivao izvedbu Josipe Lisac, ali i da voli neke njene pjesme.

'Izvedba je bila degutantna'

- Moj osobni stav je da je to bilo podrugljivo. Izvedba je bila degutantna. To je bilo izgrugivanje jer intonirati himnu bilo kako drugačije nego kako se ona inače intonira je ružno. Čisto omalovažavanje. Naša himna je lijepa i domoljubna. Nemam ništa ni protiv Josipe Lisac ni protiv Zorana Milanovića. Po meni je potpuno nevažno što je to bila Josipa Lisac. Da je bio neki drugi pjevač i da se isto izrugivao himni, i njega bi prijavio. Ja nju poštujem. Ona je fantastična umjetnica, pjevačica na svom mjestu. Ima njenih pjesama koje volim slušati. Ali ovakvo nešto je bilo podrugljivo. U inozemstvu nam se smiju - elaborirao je svoj stav Županović. Osim što je vlasnik portala Liburnija, Županović je, navedeno je na internetskim stranicama NK Koper, sportski direktor kluba.

Neosuđivana sam osoba, kaže poduzetnik Županović, protiv kojega se na Općinskom sudu u Rijeci vode dva kaznena postupka...

- U biznisu sam već 20 godina i diplomirani sam pravnik. Zbog toga sam djelomično i prijavio Josipu Lisac da izgradimo sudsku praksu po tumačenju tog članka jer nje nema. Nigdje nije točno određeno što bi netko morao napraviti ili kakav bi performans trebao biti da se povrijedi ugled Republike Hrvatske. Za sada se sve svodi na osobna tumačenja. Želim vidjeti obrazloženje da počnemo graditi sudsku praksu po tumačenju članka koji se odnosi na povredu ugleda države - dodao nam je Županović.

Poslovno je bio vezan uz deset tvrtki, od kojih je pet još aktivno, a u upravama je svih pet. O poslovima Županovića u riječkim krugovima nitko nije htio previše govoriti. Oni koji ga poznaju kažu kako se radi o glasnom čovjeku koji se voli gurati u sve - politiku, društvo, nogomet... Ako negdje vidi priliku za zaradu, napravit će sve da do nje i dođe. Karakterno je sličan Zdravku Mamiću, ali ipak slabiji “igrač” od njega, navode njegovi poznanici. Županović na svojem Facebook profilu ima fotografiju na kojoj je zagrljen s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem.

- Čovjek je došao u moj ured i pitao me zašto se nisam pojavio na sudu u Varaždinu. Pojma nisam imao o čemu govori pa mi je rekao da mu se Boško Županović predstavio kao djelatnik mojeg odvjetničkog ureda i uzeo predujam.

Lagao je da radi za Nobila?

Uzeo sam izjavu od čovjeka, napravio presliku osobne iskaznice i sve prijavio državnom odvjetništvu - prisjetio se odvjetnik Anto Nobilo događaja od prije 20-ak godina dodavši kako ne zna što je bilo s prijavom. Županović je za Index rekao kako je neosuđivana osoba. No svojedobno je bio u zatvoru zbog krivotvorenja isprave i prijevare te je čak jedno vrijeme bio i u bijegu. Protiv njega se, prema podacima Općinskog suda u Rijeci, vode kazneni postupci zbog prijetnje te zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela, krivotvorenja isprave i prijevare. Na istom sudu traje i postupak u kojem je Županović optužio Slavicu Šotu za uvredu jer je 14. siječnja 2016. u Rijeci, uz njegovu sliku, istaknula natpis “do svoje 25. kolekcionar 66 kaznenih prijava, od kojih ni jedna nije odbačena ni potvrđena”.