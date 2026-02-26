Ideološke podjele danas se ne svode na prepucavanje ideoloških zelota, nego na obranu ustavnih vrijednosti, antifašizma, demokracije, slobode i ravnopravnosti, nasuprot radikalima koji žele to poništiti,
U TRI ĆOŠKA... PLUS+
Koketiranje s ustaškom desnicom pod krinkom interesa građana
Tko se ne želi baviti ideološkim temama i tko zazire od ideoloških podjela, otvara sebi prostor da stane na stranu krive ideologije. Matija Posavec, župan Međimurske županije, sastao se s budućim partnerima liberalno-centrističke koalicije i poručio novinarima kako “hrvatskoj politici treba stabilan, moderan, pristojan građanski centar, pogotovo u kontekstu aktualnih ideoloških podjela”. “Nemamo nikakvog prava, a niti želje baviti se ideološkim temama, nego se na jedan vrlo konkretan način baviti temama koje su važne za hrvatske građane i hrvatsko društvo.”
