Kolakušić bi si dao plaću od 70 tisuća kn: 'Birat ću premijera!'

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić predao je u petak Državnom izbornom povjerenstvu 15.000 potpisa za kandidaturu za predsjednika Republike.

Za Dnevnik Nove TV osvrnuo se na aktualne teme u Hrvatskoj, između ostalog i o štrajku prosvjetnih radnika.

- Vlada će sigurno morati popustiti. Kako ja vidim štrajk? Nije to radi materijalnih uvjeta, tu se radi o nekoliko stotina kuna. Oni zahtjevaju pravednost i jednakost. Učitelji su nezadovoljni svojim položajem u društvu i svojim razredom plaća, oni neće odustati dok ne ostvare ono što žele - kazao je Kolakušić.

Kaže da se promjene Ustava RH mogu dobiti referendumom ili u Saboru.

- Svaka izmjena bilo kojeg zakona i Ustava moguća je na referendumu bez ograničenja. Predsjednik RH podupire građansku inicijativu za prikupljanje potpisa za točno određenu izmjenu Ustava - kazao je i dodao da ne bi mijenjao cijeli Ustav.

Uzor mu je Francuska

Navodi da je u politiku ušao kako bi putem parlamentarnog sustava na izborima mijenjao stvari kroz saborski sustav.

- Europarlamentarni izbori su pokazali da je ogromna raspršenost glasova - navodi i dodaje da mu je uzor bila Francuska.

- Jedna od najdemokratskijih država na svijetu. Republika svih republika - objasnio je.

- 90. smo imali da Sabor mora dati suglasnost za vanjsko zaduživanje Hrvatske. Kada je to ukinuto, jedna osoba je zadužila Hrvatsku za stotinu milijardi. Mi moramo vratiti Ustav kakav je bio - objasnio je Kolakušić. Smatra da je u tome ključna izmjena izbornog sustava.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mi moramo imati jednu izbornu cjelinu i 50 zastupnika. Ovih 150 je previše u odnosu na broj građana - dodao je.

- Svaki dio mojeg programa, sve ono što nudim građanima, sada govorim. Građani će znati što piše u prijedlogu promjene Ustava i to se nalazi na stranici - naveo je.

- Imamo trodiobu vlasti - izvršna, zakonodavna i sudska vlast - naveo je i podsjetio kako se vlast dijeli. 'Naš temeljni prijedlog je da podijelimo pravo predlaganja zakona, ali odluke o svemu i dalje donosi isključivo Sabor. Predsjednik RH neće imati ovlasti donijeti zakon', objasnio je.

Premijera bira predsjednik RH

Kolakušić navodi kako bi jedna od glavnih promjena Ustava bila ta da premijera i članove Vlade bira predsjednik RH.

- Čisti francuski model. Ali tu će biti isključivo stručni ljudi - objasnio je.

Smatra da će građani odlučiti na izborima žele li predsjednika koji nosi promjene ili žele da sve ostane kako je sada. Kaže da na njegovoj listi mogu biti isključivo fizičke osobe. Kaže i da neće surađivati sa strankama.

- Prihvaćam podršku isključivo od strane pojedinaca, ne od stranaka. Oni će uvijek zadržati postojeću situaciju pa vi morate birati stranačke ljude koji nisu u stanju voditi kiosk - objasnio je.

- Imamo trideset godina da za ministra birate političku osobu. Demokracija je zastupanje naroda, a ne političkih stranaka - objasnio je i dodao da je došlo do otuđenja stranaka i politike od građana. 'Svi glasuju prefercijalno', kazao je Kolakušić.

Jedan zastupnik nacionalne manjine

Na pitanje o nacionalnim manjinama, smatra da treba zadržati jednog zastupnika nacionalne manjine i jednog predstavnika dijaspore u Saboru, one koji dobiju najviše glasova. 'Koliko je bilo zastupnika nacionalnih manjina 90.? Svaka država je samostalna određivati Ustav onako kako njezinim građanima treba', dodao je.

Smatra da su policija i pravosuđe jedno tijelo. 'Koga ćete postaviti? Onoga za koga ste sigurni da zna. Ja sam za sebe siguran da znam što treba provesti. Nema problema', smatra i dodaje da može biti ministar policije i pravosuđa, uz to što bi obnašao dužnost predsjednika RH.

- Ovaj Ustav nikad nije bio nasljeđe Republike Hrvatske - kazao je i dodao da bi predsjednik RH trebao birati tri ustavna suca, tri Sabor, a tri suca bi birali građani. 'Ustavni sud nas je uništio, predao je INA-u Mađarima', kazao je dodajući kako su se bavili onime čime se nisu trebali baviti.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Svaki je zakon švedski stol

Na komentar da Ustav nije 'švedski stol', odgovara: 'Svaki zakon je švedski stol. Uzimate najbolja iskustva od svih država i stvarate zakon koji je najbolji moguć Inače ne bi Ustav mijenjali od prvog plemena do danas', objasnio je.

Kolakušić je komentirao događanja u Hrvatskoj i kazao da u Hrvatskoj nema nikakve odgovornosti.

- To vidimo na ulicama, u prometu u sudskim postupcima. Kad se uspostavi to da svatko brzo odgovara za svoje postupke, onda neće biti potrebno puno raspravljati o tome. Vrlo brzo građani shvate što je ispravno, a što ne - objasnio je.

Navodi da treba ukinuti županije, da se mora otpustiti 100.000 iz uprave.

- Porez i prirez se ukida, ostaje minimalno financiranje uprave. Iznimno se ide rasteretiti građane. Imamo situaciju kad na tržištu ostaju oni koji se mogu financirati. Ne možemo imati ni 26 ministarstava, bit će ih 10 - smatra i dodaje da će se u tom trenutku otvoriti gospodarstvo, a da ćemo u suprotnom "svi biti uskoro na ulici". Dodaje da će se, ako se zatvore radna mjesta za 100.000 ljudi, naći prostora za njih u gospodarstvu. "Mi moramo otvoriti prostor poduzetnicima", objasnio je.

Smanjenje uprave

- Mi sada imamo 150 dužnosnika po ministarstvima. U mojoj Vladi bit će 10 ministara, 10 pomoćnika, triput im povećati plaće i vi ste uštedjeli. Moja plaća bila bi 70.000 kuna, premijera 65.000 kuna - objasnio je. Dodaje kako misli da je to primjereno. Smatra da bi do tih novaca došao smanjenjem broja savjetnika i pomoćnika.

Borbu protiv korupcije dao bi dvjema novoosnovanim agencijama. Navodi da bi je riješio ekspresno. "Državno odvjetništvo bi tu ispalo iz igre, bavilo bi se jednostavnijim stvarima koji njima priliče", objasnio je i dodaje da bi on birao čelne ljude. "Čvrstoća primjene zakona daje jasnu poruku svim slojevima društva", kazao je i dodao da bi taj problem rješavale porezna i antikorupcijska agencija. "Jednostavno je utvrditi tko ima imovinu veću 10 ili 20 puta veću od izvora prihoda", objasnio je. Državno odvjetništvo bi se, kako je rekao, "bavilo pljačkama bankomata". "Premijer bira glavnog državnog odvjetnika, DORH je čista subordinacija, gdje je tu samostalnost? Tu samostalnost ne postoji", objasnio je Kolakušić.

Protiv je eura

Navodi da je protiv uvođenja eura i smatra da je NATO mrtav.

- Protiv sam zato što je euro donio svugdje isti efekt - cijene su otišle gore, a vi gubite nacionalni identitet. Izgubili smo ekonomski, a ako izgubimo i nacionalni, nemamo ništa - kazao je. Smatra da je elektroničko glasanje jedna od glavnih izmjena koja se treba dogoditi. 'Protiv sam rada nedjeljom', kazao je Kolakušić.

Navodi da smo u lošim odnosima sa svim susjednim zemljama.

- Priča oko ulaska Srbija, BiH, bilokoga, to nema veze s Hrvatskom. Uvijek sve treba rješavati dogovorom. Mi smo u lošim odnosima sa svim susjedima. Sanirat ću štetu istovremeno svugdje. To se radi gospodarskim odnosima. Podrškom. Kad ljudi kupuju proizvode iz jedne i druge države, onda se stvara prijateljsko okružje - kazao je.

Kolakušić navodi da nema sponzora i smatra da prikupljanje potpisa nije potrebno prikazati kao donaciju.

- Ja sam danas otvorio račun za kampanju i prikazat ću sve troškove - kazao je i najavio da će njegova kampanja biti "za nula kuna".

- Zakon je jasan - troškovi od dana otvaranja računa. Svi su kandidati dužni prikazati troškove od dana otvaranja računa. Ja do danas nisam bio kandidat. Ja putujem o svojem trošku, ne plaćam troškove iz državnog proračuna. Doći ću na sučeljavanja ako ih organizirate i ako me zovu na televiziji i to je to - objasnio je Kolakušić.

Tema: Predsjednički izbori