Kolakušić želi biti novi Tuđman i imati vlast u svojim rukama

Mislav Kolakušić je iznenađenje izbora za europski parlament s osvojenih gotovo 85.000 glasova. Iako je glasove osvojio na temelju jake proklamirane antikorupcijske kampanje, čini se da je zaboravio da je transparentnost i otvorenost za pitanja i kritiku u temelju svake borbe protiv korupcije.

Nije još poznata država u kojoj njezin čelnik ili vlast donosi odluke sama, bez komunikacije s javnošću, a da ima nultu toleranciju na mito, političku korupciju, klijentelizam i nepotizam.

Sve ide u krivom smjeru

Iako smo zamolili i Kolakušića za razgovor te još dvoje ljudi ispod njega s njegove liste, zvali izvršnog predsjednika udruge Antikorupcija, koju Kolakušić vodi, baš nitko od njih nije bio voljan razgovarati o političkoj budućnosti. Kolakušić je s javnošću odlučio komunicirati samo jednostrano, preko svoje Facebook grupe Građani za Mislava Kolakušića, gdje je još jednom najavio da samo on kao predsjednik može promijeniti smjer Hrvatske. I stvoriti zemlju u kojoj građani ne trebaju milostinju, nego poštene zakone čiji cilj neće biti bogaćenje manjine i siromašenje većine.

Ljudi koji su se razišli s Kolakušićem ili surađivali s njim kažu da se puno promijenio i koncentrirao svu moć u svoje ruke.

- Činio mi se kao racionalan čovjek i pravnik, puno smo razgovarali i raspravljali o problemima u Hrvatskoj te kako ih riješiti. A onda se potpuno promijenio. Nisam nikad takvo nešto vidio i ne bih na njega više trošio riječi - kaže nam jedan od onih koji su surađivali s Kolakušićem.

Sudbina Živog zida

Predsjednik stranke Slobodna Hrvatska Ivan Pokupec kaže da mu je laknulo kad su se razišli s Kolakušićem jer vidi da sve ide u pogrešnom smjeru i uvjeren je da lista Kolakušića neće izdržati na sceni ni koliko Živi zid. Slobodnu Hrvatsku su inače osnovali članovi Živog zida koji su se razišli s Ivanom Sinčićem, Vladimirom Palfi i Ivanom Pernarom prije tri godine.

Tad su upozorili na manipulacije i nedostatak demokracije u toj stranci. Raspad Živog zida je to sad potvrdio.

- Imali smo iskustvo Živoga zida i sigurno nismo izašli iz jedne autoritarne priče da bismo sad to trpjeli drugdje. Sve oko Kolakušića je samo dobra promidžba u kojoj smo i mi aktivno sudjelovali te mu pomogli svojim znanjem i iskustvom. No nakon što je 550 naših članova otišlo, tamo više nema ni idealista ni aktivista. Spaja ih samo želja za moći. Ne zamjeram im, ali to nije naša priča - kaže Pokupec.

Otkud mu novac?

Oni su osnovali udrugu Antikorupcija preko koje se skupljao novac za Kolakušića, pa je i likvidator i supredsjednik bio Damir Kristijan Rogina. Osnovali su i Facebook stranicu Građani za Mislava Kolakušića te radili na promociji. Početni dogovor je bio da Kolakušić uđe u njihovu stranku i bude politički isturen dok bi oni odrađivali aktivistički dio. No kad je sve postavljeno na noge, Kolakušić je pred odluku o izlasku na izbore rekao da on ide sam, a oni mogu iza njega. Tu su se razišli. Rogina se u podužem postu ogradio od Kolakušića, spominjao je i tajne financijere, iako Kolakušić govori da sve financira sam, objasnio je kako su nakon njihova odlaska kupovani lajkovi na stranici... Otkrio je i kako glavni PR-ovac tima Dušan Cvetković smatra da je Kolakušić novi Tuđman i da se ciljano od njega stvara kult ličnosti.

- To su samo lijepe face u odijelima, s diplomama, iz sistema, koji govore ono što vi želite čuti, a ne ono što trebate čuti - zaključio je Rogina.

Pokupec kaže da je Kolakušić pokupio brojne metode Živoga zida - političku manipulaciju i izigravanje žrtve sustava na svaku kritiku ili pitanje.

Pitamo ga za primjer.

- Ionako bi dobio otkaz na Trgovačkom sudu. Kad je to bilo neizbježno, dao je ostavku i prezentirao da nema rezervnu poziciju te da se spreman odreći dobro plaćenih i sigurnih funkcija - kaže nam Pokupec.

Navijačka atmosfera

To je potvrdio i predsjednik Trgovačkog suda Nino Radić Jutarnjem listu. Rekao je da je već pokrenut stegovni postupak koji prethodi otkazu zbog toga što mjesecima nije sazivao ročišta, nepoštovanja zakonskih rokova, loše kvalitete odluka i neispunjavanja sudačke obveze. Kao sudac Trgovačkog suda, prvi je javno napao predstečajne nagodbe koje su zdušno gurali vlada Zorana Milanovića i tadašnji ministar financija Slavko Linić.

Kolakušić je predstečajne nagodbe proglasio najvećom pljačkom jer su omogućile na vrlo dvojben način otpis dugova poduzećima u problemima. Prošao je funkcije od sudskog vježbenika na Trgovačkom sudu, a radio je, prema podacima koje je sam objavio, na Županijskom sudu, općinskom sudu i bio glasnogovornik Upravnog suda. Od 2011. godine je sudac Trgovačkog suda.

Pokupec kaže i da Kolakušić mora javnosti odgovoriti kako financira kampanju jer dosad objavljenih 21.000 kuna, koliko je potrošio, nisu bili dovoljni ni približno za sve uloženo. Ističe da Kolakušić nema stranku, ogranke i ljude, nego i dalje koristi polunavijačku atmosferu te tako po inerciji raste do prvog kiksa. Prokušana strategija je da od sebe radi žrtvu i na tome su temelji kampanje.

- Zna da on ne može imati sve ovlasti koje želi, to je samo marketinški trik, jer Hrvati vole jake ličnosti i na tome kupi glasove. Na kraju će napraviti štetu za cijelu alternativnu scenu, kao i Živi zid, jer će se ljudi osjećati prevarenima. Iskreno, nadam se da sam sa svim ovim u krivu i da neće biti tako. U svakom slučaju, želim im uspjeh u daljnjem radu - zaključuje Ivan Pokupec.