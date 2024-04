Kolakušić želi nove izbore! 'HDZ je zločinačka organizacija te stranka korumpiranih ljudi...'

Mislav Kolakušič, koji je s liste Domovinskog pokreta izborio ulazak u Sabor, objavio je na društvenim mrežama video u kojem je žestoko udario po HDZ-u, a osvrnuo se i na one koji planiraju u koaliciju s HDZ-om. On smatra kako bi novi izbori bili najbolja opcija, već ranije je kazao kako neće podržati ni HDZ, a ni SDP...

- Dragi prijatelji, dragi građani. Izbori za Sabor, runda prva, su iza nas. Mnoge od nas je iznenadila činjenica da ni ovako velika izlaznost građana na izbore koji žele promjene nije rezultirala i promjenom izbornih rezultata. Relativni pobjednik je opet HDZ, stranka korumpiranih ljudi, zločinačka organizacija pravomoćna osuđena za izvlačenje i pranje novca - kazao je u startu i odmah nastavio:

- Međutim, relativni pobjednik su oporbene stranke. Građani Hrvatske su podiijeljeni od skroz lijevih opcija, do onih, možemo reći, tradicionalnih konzervativnih opcija. Između se nalaze takozvani liberali, ili neki centar. Koji u stvarnosti baš i ne postoji. Što sad? Kako stvoriti Vladu koja će promijeniti Hrvatsku? Moguće je napraviti neku koaliciju HDZ-om i nadati se da će doći do promjena. To smo već imali. Most je imao dva najvažnija resora, ministarstvo pravosuđa i ministarstvo policije skoro dvije godine. Što se dogodilo? Apsolutno ništa. Nijedan zakon, nikakva promjena ni u najmanjoj mjeri. Je li netko uhapšen? Ništa. Ako vi kao manjinski idete stvarati vladu s HDZ-om gdje je njihov premijer, njihova glasačka mašinerija, ne može doći do nikakve promjene.Što je onda potrebno učiniti? - rekao je Kolakušić i dodao:

- Potrebno je učiniti i stvoriti jednu od dvije opcije. Cordon sanitere je nešto o čemu sam govorio posljednje dvije godine i ovom prilikom neću o tome. Sad ću vam reći kako je to moguće učiniti s jednom jakom, snažnom, suverenističkom opcijom. Ono što sam zagovarao posljednja dva mjeseca je stvaranje jake suverenističke opcije u koju bi išli zajedno na izbore s istaknutim kandidatom za premijera. Nije jednako da li vi ističete premijera, odnosno kandidata za premijera, a imate pet, šest, sedam, posto.. Ili imate 40 ili 45 zastupnika u Saboru. onda je to isticanje premijera itekako logično i mora se dogoditi.

Smatra da je promjene nemoguće uvesti ako nemate poziciju premijera...

- Zato što je realno da u toj situaciji ta osoba preuzme novu hrvatsku vladu i krene se sasvim novom smjeru. Opcija koja ima 40 do 45 mandata s unaprijed poznatim kandidatom za premijera i potpuno jasnim programom može ući u jasnu, potpuno jasnu i otvorenu komunikaciju s drugom stranom. I da se stvori Vlada u kojoj će sve unaprijed biti poznato. Kako građanima, koji su glasali za tu opciju, tako i onaj slijed događaja koji će se događati - priča Kolakušić i nastavlja:

- Jer nemojte zaboraviti, samo jedna osoba uvijek u svakom sustavu, koji god demokratski sustav da uzmete, odlučuje samo jedna osoba. U premijerskom sustavu to je predsjednik Vlade. Vi ako imate predsjednika Vlade i tri ministra, vi odlučujte o svemu. Ako nemate premijera, nego ste ušli u nekoj koaliciji u kojoj ste vi neki tamo potrčko, možete dobiti 15 ministarstva, vi nećete odlučivati o ničemu i nikakve promjene nisu moguće. Zašto, jer vi ste i dalje u Vladi s 10, 12, 13 zastupnika u Saboru i ništa od onoga što je važno i bitno se neće nikada izglasati, kao što se nikad do sad nije izglasalo. Nikakve promjene u pravosuđu nije bilo niti za jedna milimetar, nijedne promjene u smanjenju korupcije, dok je Most imao dva najvažnija ministarstva, nisu se dogodile. Ne možda zato što oni nisu htjeli, nego zato što je to realno nemoguće. Samo suverenistička opcija, čiji će kandidat biti premijer, samo ta opcija može donijeti promjenu. Opcija u kojoj deset, 15 mandata, priključuje HDZ ili SDP ne može donijeti do nikakve promjene. I neće donijeti. I uz sve to, to je prevara birača. Birači moraju znati za što glasaju. Zbog toga, po meni, je jedino ispravno izaći na nove izbore, s velikom suverenističkom opcijom, jasno izraženim kandidatom za premijera, tražiti da građani daju povjerenje za takvu opciju i jasno istaknuti s kim će ta koalicija, suverenistička opcija, ako ne ostvari vlast, s kim će ići - kazao je Kolakušić i nastavio:

- Tu ne smije biti promjene niti za jedna milimetar. Promjene su moguće. Za dva, tri mjeseca možemo ići na nove izbore. Ali s potpuno jasnim i definiranim stavovima. Tko s čim, tko s kim i kako i zašto. Bez toga neće biti moguće promjene. Svatko tko misli da može promijeniti HDZ s Plenkovićem na čelu će brzo shvatiti da je to nemoguće...

