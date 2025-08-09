Zelenski Trumpu i Putinu: Nema razmjene teritorija. Sve manje Ukrajinaca se želi boriti

Nakon što je Donald Trump uspio privoliti Vladimira Putina na prvi susret oči u oči od početka invazije, Volodimir Zelenski se oglasio i ponovio da Ukrajina ne može predati teritorije okupatoru.

- Ukrajinci neće pokloniti svoju zemlju okupatoru. Rat mora biti okončan i Rusija ga mora zaustaviti. To je Rusija započela, a sada ga razvuče, ignorirajući sve rokove. To je pravi problem - rekao je Zelenski i dodao da je spreman pregovarati o primirju, ali da ne može prihvatiti gubitak teritorija koij Ukrajini pripadaju po ustavu.

Sve niži moral

Tri godine svirepog ratovanja, stotine tisuća mrtvih i ranjenih, desetine tisuće otete djece, porušena sela i gradovi doveli su do nikada manje podrške za rat u Ukrajini od početka ruske invazije 2022. Prema najnovijem istraživanju Gallupa, 24 posto Ukrajinaca smatra da se treba nastaviti boriti protiv Rusije, dok je taj postotak 2022. iznosio 73 posto.

Trenutačno 69 posto Ukrajinaca podržava diplomatsko rješenje rata i pregovore iako bi to sigurno značilo gubitak teritorija što je na početku invazije bilo nezamislivo kada su i vlast i narod ustrajali u stavu da i zadnji ruski vojnik mora napustiti zemlju, uključujući i Krim.

Potpora ratnim naporima stalno je opadala u svim segmentima ukrajinskog stanovništva, bez obzira na regiju ili demografsku skupinu. Ljudi su umorni od rata, sirena, spavanja u skloništima, dronova, vraćanja članova obitelji u ljesovima...

Osim podrške nastavku ratnih napora, podrška je pala i Washingtonu otkako je Donald Trump stigao u Ovalni ured i uvelike promijenio diskurs i narativ prema ukrajinskom ratu za razliku od Bidena koji je bespogovorno podržavao Kijev. Ukrajinci su razočarani opetovanim Trumpovim neuspjesima u zaustavljanju rata. Prvo je obećao zaustaviti rat u jednom danu, pa u tjedan dana, pa u 100 dana, a sada je istekao i ultimatum Putinu, a borbe i dalje traju.

TCC

Nikakvo posebno istraživanje nije ni bilo potrebno da bi se shvatilo da je došlo do ozbiljnog psihološkog zamora među Ukrajincima. Dovoljno je bilo pogledati objave na društvenim mrežama i poslušati svjedočanstva Ukrajinaca čije su muške članove obitelji nasilno mobilizirali pripadnici Teritorijalnog centra za novačenje i socijalnu potporu (TCC).

TCC je tijelo ukrajinske vojne uprave koje vodi vojne evidencije i mobilizira stanovništvo. Zadaća im je upravljanje novačenjem i vojnom službom građana, provode obuku zaposlenika za mobilizaciju civila, vode vojnu evidenciju ročnika i pričuvnika na području odgovarajuće administrativno-teritorijalne jedinice. Centar bira kandidate za ugovornu vojnu službu, sudjeluje u u odabiru građana za službu u vojnoj pričuvi, pripremaju ljudske i transportne resurse, a financiraju se iz proračuna Ministarstva obrane Ukrajine.

Kako se situacija s ljudstvom u Ukrajini pogoršala tako su se povećale kritike na rad centra koji često zaustavlja muškarce na ulicama, dokumentiraju ih i u nekim slučajevima nasilno odvode u centre, a kasnija na bojišnicu. Kritike je uputio i tajnik Odbora za obranu Vrhovne Rade, Roman Kostenko, koji je istaknuo brojne slučajeve u kojima su zaposlenici obrambene industrije i osobe s problemima vida bile prisilno mobilizirane. Nisu im strana ni premlaćivanja i mućenja Ukrajinaca koji ne žele na polja smrti na istok.