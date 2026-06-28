Strašna bilanca: Mlijeka imamo za pet mjeseci, limuna za 12 dana, sela izumiru, a Hrvatska sve više ovisi o stranoj hrani, donosi novi Express
SELA NAM UMIRU PLUS+
Kolaps poljoprivrede: Bez uvoza hrane bismo ostali gladni
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Kad bi ovoga trena bio zaustavljen sav uvoz hrane u Hrvatsku i kad bismo ovisili samo o domaćoj proizvodnji, našoj poljoprivredi, mlijeka bismo imali za pet i pol mjeseci godišnje, govedine za sedam mjeseci, svinjetine za pola godine, jabuka za oko devet mjeseci, limuna za samo dvanaest dana. Toliko hrane, naime, sami proizvodimo. Gladovali bismo, uz stalne nestašice i uz toliko neobrađene zemlje. Samodostatni smo samo u proizvodnji pšenice, imamo je za preko godinu i pol dana, opstali bismo i s kukuruzom, dok soje proizvodimo jako puno, imali bismo je za pet godina. Ali, paradoksalno, sojine pogače, krmiva za ishranu stoke, imali bismo za samo 18 dana.
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