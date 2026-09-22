KOLAPS U JAPANU Najmanje četvero mrtvih nakon moćnog tajfuna. Tisuće ljudi bez struje

Tropska oluja donijela je razorne vjetrove i rekordne količine kiše istočnoj obali Japana. Vlasti su izdale preporuke za evakuaciju za gotovo dva milijuna ljudi u širem području Tokija.

Najmanje četvero je mrtvih, a spasioci tragaju za još šestero nestalih u regiji Kanto, javlja Japan Times. U Yokosuki su pronašli tijelo žene u šezdesetim godinama nakon što je ogromna količina blata i smeća prodrla u prizemlje njene obiteljske kuće. Jako blizu mjesta te tragedije nestao je i stariji bračni par u potpuno odvojenom, razornom klizištu. U obližnjem obalnom gradu Miuri nestale su još dvije mlađe žene tijekom noći.

Foto: KYODO

Druga žrtva zabilježena je u prefekturi Chiba. Radnik u pedesetim godinama poginuo je dok je teškim bagerom raščišćavao prometnicu u gradu Sodegaura. Nesretni čovjek pao je u gusto grmlje bambusa zajedno sa svojim radnim strojem uslijed novog opasnog odrona na samom gradilištu.

Upozorenja i rekordi

Meteorolozi konstantno upozoravaju na ekstremne uvjete jer je ovaj razorni tajfun donio jake vjetrove brzine 144 kilometra na sat. Tlo je potpuno zasićeno opasnim količinama vode pa stalno prijete nova klizišta širom zemlje.

​- Postoji veliki rizik da će kiša nastaviti padati dok se tajfun kreće prema sjeveru. Ukupna količina oborina mogla bi premašiti prosjek za rujan - poručili su iz meteorološke agencije.

Na otoku Oshima izmjerili su nevjerojatna 832 milimetra kiše u samo dva dana, što je uvjerljivo najveća količina oborina u zabilježenoj povijesti tog specifičnog japanskog područja. Grad Ichihara u prefekturi Chiba zabilježio je 487 milimetara u istom razdoblju, prenosi.

Prometni kaos u Tokiju

Oluja je uzrokovala potpuni kolaps i nezapamćeni kaos u prometu. Japan Airlines otkazao je 135 letova, dok je All Nippon Airways prizemljio njih 140. Više od pedeset tisuća kućanstava trenutačno je ostalo bez struje. Vlasti grada Sodegaura izdale su najvišu razinu uzbune i strogo naložile građanima da se presele na više katove domova kako bi preživjeli ovo brutalno nevrijeme.

Foto: KYODO

Zbog snažnog nevremena otkazani su brojni javni događaji diljem zemlje. Poznati sajam videoigara Tokyo Game Show završio je program ranije od planiranog, a glazbeni festival i bejzbolska utakmica u regiji Chibi su otkazani. Premijerka je duboko potresena tragedijom.

​- S velikim osjećajem hitnosti naložila sam nadležnim ministrima da odmah odgovore na krizu s maksimalnom pripravnošću i oprezom - poručila je premijerka Sanae Takaichi.

*uz korištenje AI-ja

