Član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić na N1 komentirao je trenutno epidemiološku situaciju i pozvao sve na cijepljenje booster dozom.

- Izgleda da je val krenuo prema dalje. I dalje imamo oko 4.000 novozaraženih dnevno, ali izgleda da smo vrhunac četvrtog vala prošli - rekao je Kolarić.

- Nemamo toliko novozaraženih kao prije dva-tri jedna jer se dio ljudi prokužio, stekao imunitet, a i dosta ljudi smo cijepili u zadnjih mjesec danas i time je spriječena infekcija. I covid-potvrde su tu pomogle. Nažalost, na broju hospitalizacija i umrlih to će se vidjeti tek za tri-četiri tjedna - nastavlja Kolarić.

Kolarić je komentirao i aktualan omikron soj za koji znanstvenici nemaju još dovoljno spoznaja.

- Pri svakom razmnožavanju virusa se događaju slučajne pogreške koje su mutacije, većina ih odumre, a neke koje imaju bolje svojstvo se šire. Mutacija na omikronu je 60, na delti ih je bilo 30. To je slučajni događaj. Za wuhanski soj smo tek nakon dva mjeseca otkrili kolika je smrtnost, kakve su kliničke slike, a toliko će nam trebati i za omikron i zato oprez. Trebat će minimalno do Božića da vidimo kakve su kliničke slike. On može imati ili ne imati nikakav učinak na epidemiološku situaciju, može je popraviti, a može je i pogoršati. Nadamo se da neće pogoršati - objašnjava Kolarić.

Osvrnuo se i na cjepivo te pozvao ljude da prime booster dozu. Objašnjava kako se ubrzo očekuje pad umrlih u jednom danu od posljedica virusa.

- I onima koji imaju imaju antitijela booster doza neće škodit, neće im se ništa dogoditi ako uzmu booster dozu. Treba se cijepiti. Razina protutijela može samo rasti - rekao je i dodao kako su određene nuspojave nakon cjepiva normalne.

- Oni koji su razvili reakciju prva dva-ti dana nakon cijepljenja vjerojatno su razvili protutijela. Ima i onih koji tiho razviju protutijela. 30 do 40 posto imat će nuspojave poput temperature, malaksalosti, glavobolje… Mi cijepljenjem imitiramo prirodnu infekciju, komadić virusa, možemo imati simptome bolesti. I cijepljenjem stvorimo protutijela, kad dođe stvarni virus ona ga odmah napadnu - rekao je Kolarić.

Kolarić ističe kako još uvijek nije poznato koliko često će trebati docjepljivanje.

- Postoji mogućnost da se virus eliminira i nestane, ali zasad vjerojatnije izgleda da će postojati još neko vrijeme i cirkulirati u populaciji i moguće je da ćemo se periodički trebati cijepiti i na taj način ćemo smanjiti broj umrlih i pritisak na bolnički sustav”, odgovorio je Kolarić.

Po pitanju mjera koje provodi Hrvatska smatra da smo jedna od najliberalnijih država i da su prosvjedi ne utemeljeni.

- Da, imamo liberalne mjere, veći broj umrlih na milijun stanovnika i manje cijepljenih. To ide jedno s drugim. Parlament je zakonodavno tijelo. Oni se trebaju brinuti oko zakonskog okvira, a kako to utječe na samu epidemiju, mislim da nisu, barem velika većina njih, kompetentni, to jednostavno nije njihova struka - rekao je Kolarić.

Istaknuo je da Covid potvrde mogu smanjiti rizik od zaraze i učiniti društvene i druge aktivnosti sigurnijim. No, protivnici upozoravaju da su te mjere nerazmjerne.

- Slažem se, ja bih da se to ujednači. Da mjera bude prihvaćena trebala bi imati jednakost u primjeni. Ne vidim zašto su uvedene samo u javni sektor, zašto nisu i drugdje, u privatni sektor - kazao je.