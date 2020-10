Kolarić: 'U Zagrebu danas više od 700 novih. Trebamo strože mjere, policijski sat nije opcija'

<p>Ako računamo da pet do deset posto treba hospitalizaciju, to zabrinjava, ubrzano se puni bolnički sustav, a broj zaraženih je u porastu neko vrijeme, izjavio je epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569399/Kolaric-za-N1-U-Zagrebu-danas-preko-700-novih-raste-broj-teskih-slucajeva.html">N1. </a></strong></p><p>Komentirao je porast broja zaraženih u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko tjedana, a danas očekujemo još veći broj novozaraženih. Više od 70 ljudi je na respiratorima. </p><p>- Rastu teže kliničke slike, raste broj umrlih, to nije čudno. Što se Zagreba tiče, ponovno će imati između 700 i 800 novozaraženih, još prikupljamo podatke - izjavio je te dodao kako smatra da se i s mjerama uvijek može bolje.</p><p>- Imali smo dosta različitih preporuka, tu bismo trebali davati jasnije poruke i ideju o tome što će se događati i koje mjere slijede prema određenim kriterijima. Neizvjesnost izaziva dodatne negativne emocije i zato treba jasno reći što će biti s mjerama ako broj zaraženih bude dodatno rastao - rekao je. </p><p><strong>Stav EU o lockdownu</strong></p><p>- Osobno jesam za strože mjere nego sad da se smanji trend porasta zaraženih. U Češkoj je recimo zdravstveni sustav u problemu, kao i Njemačkoj i Francuskoj i zato se uvode dodatne mjere. Treba oko četiri tjedna realno da mjera pokaže rezultate. Mislim da još tjedan dana nećemo imati novih mjera - izjavio je te dodao kako ni policijski sat po njegovom mišljenju nije realan.</p><p>- Ni na proljeće nismo imali policijski sat, to je krajnja opcija, ali nismo ni blizu toga. Nove mjere eventualno one koje bi ograničile bliski kontakt ljudi koji nije nužan, programi za sportske aktivnosti, sve ono što nije posao, kuća ili škola. Navijam za rad od kuće kad god je to moguće. Mislim da se izmjene Zakona o radu pripremaju kad je riječ o radu od kuće - govori. </p><p>- Brzi antigenski testovi su praktični, mogu se provoditi van laboratorija, u Domovima za starije i slično. Nisam osobno radio s njima, ali planiram i za to sam da ih uvedemo u upotrebu - rekao je Kolarić komentirajući potom broj testiranja u Hrvatskoj.</p><p>- Ako planiramo suzbiti širenje epidemije, moramo znati gdje se događa, osobe i njihove kontakte. Sad imamo velik broj zaraženih i velik broj ljudi u samoizolaciji - smatra. </p><p>Ne mislim da Hrvatska ide prema kolektivnom imunitetu, tj. nema dokaza da bi se to moglo postići.</p><p>- Imunitet se stječe cijepljenjem, ni za jednu zaraznu bolest ne znam da je kolektivni imunitet to spriječio. Ne znamo koliko traje imunost, ne znamo kronične posljedice, a i sve je više slučajeva s dugotrajnim tegobama - objašnjava. </p>