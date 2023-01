Koliko će trajati Vladin projekt besplatnih školskih obroka?

Foto: Canva/Pixsell

Do kraja tjedna nije se ispunilo obećanje ministra Fuchsa, kako će svaki osnovnoškolac imati besplatan obrok. Tek treba vidjeti kako će projekt zaživjeti, s obzirom na to da je Vlada obećala isplate do kraja 2023.

Nijedan učenik ne treba ostati bez besplatnog obroka. Ova Vlada osigurala je 511,2 milijuna kuna za školske obroke, 1,33 eura po učeniku. Ovaj projekt znači omogućavanje jednakih uvjeta za svu djecu u Hrvatskoj. Sve ove izjave slušali smo još i prije ponedjeljka, kad je počela podjela školskih obroka svim učenicima.