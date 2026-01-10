Iz Vjesnika ponovo suklja dim

Gotovo dva mjeseca nakon što je požar teško oštetio neboder Vjesnika, iz zgrade se u subotu ponovno počeo širiti dim. Pojavila se snimka na kojoj se među ruševinama vidi novi stup dima, a na teren su stigli vatrogasci i policija. Ekipa vatrogasaca pokušava pristupiti objektu pomoću ljestvi.

Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji.

Uskoro više...