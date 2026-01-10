Obavijesti

News

Komentari 12
Nakon dva mjeseca

Iz Vjesnika ponovo suklja dim

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Iz Vjesnika ponovo suklja dim
2
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji.

Admiral

Gotovo dva mjeseca nakon što je požar teško oštetio neboder Vjesnika, iz zgrade se u subotu ponovno počeo širiti dim. Pojavila se snimka na kojoj se među ruševinama vidi novi stup dima, a na teren su stigli vatrogasci i policija. Ekipa vatrogasaca pokušava pristupiti objektu pomoću ljestvi.

Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
NE MOŽE BITI JASNIJE

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump
Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku
DRAMATIČNA SNIMKA

Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku

Video, koji nudi sirovu perspektivu iz prvog lica, objavila je i Bijela kuća kao njihov dokaz da je agent djelovao u samoobrani, no snimka je istovremeno potaknula još dublje podjele i otvorila brojna pitanja o okolnostima incidenta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026