Koliko ćete nam rezati? Zar naš kruh ne košta koliko i vaš?

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković, poslala je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću protiv rezanja plaća za službenike i namještenike. Vlada je najavila rezove plaća, ali još nisu počeli pregovore sa sindikatima.

Ona je pobrojala što rade oni koji bi uskoro trebali imati manju plaću: od službenika koji obrađuju sve zahtjeve za pomoć gospodarstvu, policajaca koji čuvaju granicu, vatrogasaca koji raščišćavaju potres, preko carinika na granici, pa do sudskih službenika koji rade iako sudovi ne rade. I to za plaću manju od 4000 kuna. Šušković Plenkoviću poručuje da se zapita tko su ljudi koji danas marljivo rade da bi se svi ostali mogli držati slogana "Ostani doma". I pita premijera: Zar kruh tih ljudi ne košta koliko i Vaš?

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

ne tako davno smo se, doslovno preko noći, svi zajedno našli u ovoj izvanrednoj i neizvjesnoj situaciji koja od nas zahtijeva smirenost, strpljenje i “hladnu glavu” kako bismo zaštitili, ponajprije, zdravlje ljudi, a potom i radna mjesta i plaće radnika. Svjesni smo da će naši članovi u državnoj upravi i lokalnoj/regionalnoj samoupravi odraditi svoj posao savjesno, odgovorno i u roku, bez obzira na uvjete i izloženost epidemiji. Prema informacijama s terena mnogima rad nije organiziran sukladno preporukama Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti i Stožera civilne zaštite. O omogućenoj zaštitnoj opremi da ne govorimo.

Kako bi dodatno „začinili“ ovu, ionako tešku situaciju, planiraju se rezove u državnim i javnim službama, izuzimajući pri tom liječnike i medicinsko osoblje...

Nakon što je država pokazala empatiju prema izuzetno pogođenom privatnom sektoru, želim ukratko ukazati što to rade državni i lokalni službenici i namještenici kada je na snazi uputa #ostanitedoma.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je, prema informacijama, do sada zaprimio oko 70.000 zahtjeva za dobivanje potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, dok je 370.000 krajnjih korisnika.Netko sve te zahtjeve mora obraditi kako bi realni sektor dobio svoje naknade. Nitko ne uzima u obzir da većina onih, koji će zbog svega morati raditi prekovremeno, u smjenama, vikendima..., ima plaću netom veću od same naknade koju je Vlada propisala (4.000 kn) za travanj i svibanj po radniku kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju.

Nitko ne spominje poreznu upravu i službenike koji će morati odraditi sve zahtjeve građana, poduzetnika, obrtnika koji će pristizati, jer je Vlada donijela mjere poreznih rasterećenja, odgodu plaćanja poreza na dohodak, porez na dobit i socijalne doprinose.

Gdje su ljudi zaposleni na sudovima? Dok su sudske rasprave odgođene, osim onih hitnih koje odrađuje jedan ili tek nekoliko dežurnih sudaca, sudski zapisničari, upisničari, službenici u pisarnicama i svi ostali službenici i namještenici na sudovima rade. Zaprimaju predmete, evidentiraju, gomilaju i čekaju da sve ovo prođe kako bi i nakon što se život vrati u normalu radili s pojačanim obimom posla, prekovremeno i/ili kako im se već izda uputa, jer pravna država mora funkcionirati. Zato „Pustimo neka institucije rade svoj posao“! Nemojmo zaboraviti za koju plaću! Mnogi za manju od 4.000 kuna!

Gdje su policijski službenici? Prometni policajci ovih dana pojačano vrše poslove nadzora i kontrole sudionika prometa na cestama. Policija čuva red i mir, odlazi na intervencije kod raznih prijava poput nasilja u obitelji, u suradnji sa centrima za socijalnu skrb. U ovim trenucima povećana je i stopa kriminala. Krim policija obavlja kriminalističko istraživanje počinitelja kaznenih djela, obavlja uviđaje svih kaznenih djela i otkrivanja njihovih počinitelja. Naši granični policajci i dalje štite i nadziru državnu granicu. Dosadašnji val migracija u vrijeme epidemije nije prestao.

Ne smijemo zaboraviti ni na inspektore koji su na graničnim prijelazima također izloženi. Izdaju rješenja o samoizolaciji za potencijalno zaražene putnike. Kolegama sanitarnim inspektorima pomaže tržišna inspekcija, koja pojačano obavlja nadzor ljekarni, trgovina, lokala u kojima se kriomice održavaju proslave....

Carinici, što je s njima? Tko u ovim trenucima treba vršiti kontrolu uvoza roba iz inozemstva? U šleperima, avionima, pošti... i drugim zatvorenim prostorima gdje se vrši kontrola uvoza, naši carinski službenici svoje zdravlje stavljaju na raspolaganje svima nama. Nitko ne spominje pravosudne policajce u zatvorima kojih je i malo u redovnim okolnostima, koji nemaju uvjete za poštivanje socijalne distance i direktno su izloženi potencijalnoj zarazi, kao i drugim bolestima. Službenici i namještenici u Ministarstvu obrane i dalje su na raspolaganju kako bi naša vojska funkcionirala.

Što je s vatrogascima? Danas rade u smjenama od 24 sata. Oni na području Zagreba odrađuju preko 2.000 intervencija dnevno zbog saniranja materijalne štete na imovini građana, uzrokovane nedavnim potresom. Uz to, obavljaju i sve svoje dužnosti u skladu s prirodom posla. Požari se nisu prestali događati, nesreće se nisu prestale događati. Vatrogasci s područja Dalmacije i Primorja odlaze na intervencije na naše otoke. Želim istaknuti da je jedan od prvih zaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bio upravo vatrogasac iz Zračne luke Dubrovnik. Vatrogasci nesebično stavljaju svoje zdravlje i život na raspolaganje građanima RH. Prevoze unesrećene s otoka vatrogasnim brodom, prevoze uzorke u bolnicu Dr. Fran Mihaljević u Zagreb, patroliraju i stoje na punktovima općina-gradova, opskrbljuju otoke lijekovima i drugim, u ovoj situaciji, za život građanima, neophodnim stvarima.

Također su tu naša ministarstva. Spomenut ću, primjerice, Ministarstvo poljoprivrede, koje mora u roku nekoliko dana izraditi aplikaciju koja će imati funkciju burze roba. Ministar fondova EU-a poručio je kako su fondovi u mandatu ove Vlade vrlo važni za osiguranje financiranja gospodarstva. Njegove mjere će osigurati da se fondovi i dalje efikasno koriste, da se njihovi korisnici umire i da nema novih administrativnih opterećenja. Ministarstvo rada priprema zakonske izmjene koje bi omogućile da Hrvatska može odmah koristiti europske fondove.

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

koji su to onda službenici i namještenici na čijim plaćama ćete provoditi mjere uštede? Jesu li spomenuti ciljana skupina kojoj se prijeti smanjenjem plaće, ako se plaća od 3.600 i 4.500 kuna uopće može nazvati plaćom? Možda kuharice, spremačice, domari, dostavljači, vozači? Da, isti ti ljudi imaju tako male plaće i nema prostora za rezanje.

Zar njihov kruh ne košta koliko i Vaš?

Zaboravljate da je puno zaposlenih u tome sektoru koji kod kuće imaju supruga ili suprugu koji su u ovom trenu ostali bez posla, a obveze je i dalje potrebno podmiriti i djecu prehraniti.

Moram se osvrnuti i na lokalnu i regionalnu samoupravu. U mnogim gradovima i županijama, smanjenja plaća su se već dogodila i to do 30 posto. Dok se službenicima i namještenicima smanjuje plaća, dužnosnicima, vijećnicima, ravnateljima, članovima uprava se smanjuje naknada u istom postotku kao plaća službenicima i namještenicima.

Na to zasigurno niste mogli utjecati?

Zapitajmo se, tko su ljudi koji danas trebaju biti na svojim radnim mjestima u ovim teškim trenucima kako bi država funkcionirala pod sloganom #ostanitedoma?

