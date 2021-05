Branimir Glavaš komentirao je poništavanje odluke o oduzimanju njegovih odlikovanja i čina za N1.

- Poznavajući profil predsjednika Zorana Milanovića nije me iznenadila odluka. Radi se o ustavnoj i zakonitoj odluci, utemeljenoj na nizu zakona i predsjednik RH je bio samo izvršitelj. O toj zakonskoj odluci nema dileme i nepoznanice - rekao je.

On je povrat odličja tražio i u vrijeme Kolinde Grabar Kitarović, ali njegov zahtjev nije ni prihvaćen ni odbijen.

- Bivša predsjednica je dobila zahtjev mojih odvjetnika u proljeće 2019. i njena ustavna i zakonska obveza bila je da tu odluku izvrši. Ona se na to oglušila, nepristojno nije bila u stanju ni odgovoriti mojim odvjetnicima. Tajac. Izgubila je izbore i ostavila moj predmet u ladicama Pantovčaka nerješen. Prije mjesec dana moj sin, koji mi je odvjetnik, uputio je požurnicu predsjedniku Republike, upoznao ga sa sadržajem i jedino me iznenadila brzina kojom je predsjednik to zakonito riješio - objasnio je.

Svojedobno ju je nazvao i pogrnim imenom na svom FAcebook profilu.

- Što sam na privatnom Facebooku napisao, to je moja privatna stvar, a jasno je bilo da gđa Grabar Kitarović nije bila moj kandidat ni favorit jer sam ja bez stranačkih okova mogao birati. Mislim da je današnji predsjednik bio najbolji kandidat - kaže Glavaš.

U jednom trenutku, u javnost je dospjela priča da je Glavaš svoja odličja prodao. On kaže da je to sve bio njegov spin.

- To se pisalo, ma kakvi prodao! Tadašnji predsjednik Josipović najavio je oduzimanje odličja pa sam i ja pustio spin da sam prodao pa mi nemaju što oduzeti. Odličja su na sigurnom, u Hercegovni u mojoj kući, uzet ću ih idući tjedan i izložiti ih jer sam ih dobio od Franje Tuđmana - rekao je Glavaš.

Prokomentirao je i Milorada Pupovca koji je na svom Facebook profilu u subotu kritizirao vraćanje odličja i čina.

- Milorad Pupovac je problem HDZ-a, a smetnuo je s uma da i HDSSB ima mandat u Saboru. Zvao me prije emisije povjerenik stranke da sazove uže konzultacije sutra i možda ćemo odaslati poruku vrhu HDZ-a. Ako vodstvo HDZ-a ne zauzme stav i ne disciplinira Pupovca što se tiče njegove bezobraštine, HDSSB je spreman odgovoriti istom mjerom. Nemam legitimet jer nisam predsjednik HDSSB-a pa ne mogu govoriti u ime stranke. Ne isključujem mogućnost da HDSSB zauzme stav i pošalje poruku Zagrebu – Milorad Pupovac je velik problem HDZ-a. On im je veliki uteg - najavio je.

Usporedio je Milanovića s Tuđmanom i rekao da i Milanović ima šanse postati državnik kao što je to bio Franjo Tuđman.

- Predsjednik Republike ima svoj osebujan stil koji se nekome sviđa, nekome ne. Meni se sviđa. Oni koji su mislili da će Milanović sjediti na Pantovčaku i brojati paunove ili zalijevati fikuse, pogriješili su. U osobi predsjednika vidim čovjeka koji mora biti korektiv vlasti, i izvršne, i zakonodavne, i događanja, i negativnih pojava u durštvu - rekao je i dodao:

Poštujem to što je poštovao zakon.

Postupak protiv Branimira Glavaša se ponovno pokreće i on nije oslobođen optužbi za ratni zločin.

- Nisam oslobođen, ali bit ću oslobođen jer je protiv mene pokrenuta montirana politička opužnica i zato sam izložen 16 godina pravosudnom progonu, ali ovo vraćanje čina mi daje dodatnu snagu i motiv - zaključio je.