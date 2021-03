Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ne miruje otkako je izgubila bitku za drugi mandat. Od katastrofalnog potresa u Petrinji, Glini i okolici pomaže poslužujući hranu, noseći kutije te sudjeluje i u obnovi kuće osmeročlane obitelji Radošević.

Od početka mjeseca posebna je savjetnica dekana za međunarodne projekte u Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a uz to je članica Međunarodnog olimpijskog odbora kao i ambasadorica za promociju cijepljenja neprofitne organizacije Women Political Leaders, globalne mreže koja se bavi osnaživanjem položaja žena u politici.

Pogledajte video: Gdje je sad Kika?

Kao predsjednica je čini se imala više vremena za doktorski studij jer do sada, kako sama kaže, napisala 50 posto doktorata. Sada je i to na čekanju no pojasnila je da ju je usporila operacija ruke u kojoj je trpjela tolike bolove da ni mobitel nije mogla držati.

No otkako je napustila Pantovčak svi se pitaju gdje je nestala Kika, mješanka koju je udomila 2018. nakon posjeta virovitičkom skloništu. Snimljene su bile prije gotovo godinu dana u šetnju kada je opisala da se boji tramvaja, napada papuče, uživa u zakapanju igračaka i u povrtnim juhama i da joj silno nedostaje paun Jura.

Ne možemo Juru pitati je li taj osjećaj uzajaman no teško da je tako. Od tada se opet po gradu priča kako je Kika preudomljena ili da je na Kvarneru kod Kolindinog oca. Uglavnom da nije s njome.

Nazvali smo se na Dan žena, čestitali joj naš dan te pitali kako je Kika, gdje je i kako stiže uskladiti sve obaveze sa psom i svime što radi s obzirom na to da i volontira u Petrinji.

- Dobro je, dobro je, ali ne mogu sada pričati na jednom radnom ručku sam pa možemo se čuti kasnije – ljubazno nas je ispratila preko telefona.

Čekamo njezin poziv vjerujući da će odagnati sve sumnje javnosti da se psa, kojem je kao predsjednica pružila dom, ipak nije riješila čim su se ugasila svijetla reflektora.