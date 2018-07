Kolinda: Neke Thompsonove pjesme su dobre za zajedništvo

Na dočeku nogometaša nije bilo nikakvog nacionalizma, nego samo nacionalnog ponosa, istaknula je predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović u razgovoru za Deutsche Welle.

Polusatni intervju obuhvatio je brojne teme kao što su uspjeh nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, odnosi sa Srbijom, domoljublje te Marko Perković Thompson.

Vezano uz njegov nastup na dočeku reprezentacije, predsjednica je istaknula da "prije svega treba poštivati volju igrača" te naglasila da je bila njihova želja da Thompson bude prisutan.

Istaknula je kako nije bilo nacionalizma, već samo nacionalnog ponosa te da je uspjeh nogometaša narodu donio optimizam.

Novinar ju je podsjetio kako je prije par godina za Narodni radio izjavila da joj je Thompson najdraži pjevač.

- Ne znam odakle je to došlo - odgovorila je Grabar Kitarović. No, ipak je dodala kako voli neke njegove pjesme i da su one "dobre za nacionalno zajedništvo".

- Neću sada ulaziti u komentare nekih napisa koji su se pojavili na portalima. Iskreno, ja te neke pjesme koje se spominju i citiraju nikada nisam čula niti sam vidjela dokaze da one postoje. Međutim kada je riječ o pjesmi Lijepa li si, apsolutno odbijam da nju netko karakterizira kao nacionalističku pjesmu i da je uperena protiv nekoga - kazala je te dodala da su himne nekih drugih država "puno agresivnije".