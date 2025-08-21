FOTO
Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala
Kolinda je objavila fotke iz Budimpešte gdje je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge. Mnogi su primijetili njezinu vitku liniju u zelenoj haljini. Bivša predsjednica ranije nam je otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh