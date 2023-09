Kolinda prije hvalila Putina, sad tvrdi: 'Izgubila sam izbore jer je protiv mene poveo hibridni rat'

Tri godine nakon gubitka izbora, Kolinda Grabar Kitarović sjetila se da ih je izgubila jer je Vladimir Putin protiv nje poveo - hibridni rat! Kakav rat, kojim sredstvima, preko kojih ljudi ili ustanova? To nije rekla jednom engleskom podcastu - koji vodi bivši šef engleske obavještajne službe - ali on ju to nije ni pitao.