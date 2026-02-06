Kolinda se uoči otvorenja ZOI '26. družila s JD Vanceom: 'Bio je ugodan, ušuljao se na tribine'

Vratila sam se s Antarktika u petak kasno navečer. Još vam dugujem priču o tom putovanju života – nadam se da ću je ovih dana uspjeti ispričati kad se malo uspori ritam. U međuvremenu, jedva sam stigla oprati toplu zimsku robu kako bih već u nedjelju ujutro sletjela u MIlano. Neki bi rekli da sam se barem klimatski dobro pripremila, napisala je na društvenim mrežama bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja je sudjelovala na sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora uoči otvorenja Zimskih olimpijskih igara.

Podsjetimo, Grabar-Kitarović članica je Međunarodnog olimpijskog odbora. Sjednica je započela svečanim prijemom kod predsjednika Talijanske Republike Sergija Mattarelle, u društvu predsjednice MOO-a Kirsty Coventry, te fantastičnim koncertom u legendarnoj milanskoj Scali.

Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Facebook

- Teško je zamisliti ljepši uvod u olimpijsko razdoblje. Sjednice MOO-a uvijek su vrlo intenzivne i naporne, ali i iznimno produktivne. Posebno je zadovoljstvo biti jedan od „Tri mušketira” i sjediti između kolega u klupi i prijatelja - Seba Coea i Giannija Infantina - dodala je.

Grabar-Kitarović istaknula je da joj je veliko zadovoljstvo raditi i s novom predsjednicom MOO-a Kirsty Coventry, "proslavljenom olimpijkom, koja je energično i ambiciozno pokrenula projekt modernizacije našeg rada i cijelog Olimpijskog pokreta pod geslom Fit for the Future".

Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Facebook

- Kao predsjednica Povjerenstva za izbor budućih domaćina Olimpijskih igara predstavila sam i najnovije informacije o preispitivanju postupka izbora domaćina, kako bismo taj proces učinili transparentnijim, uključivijim i dugoročno održivim - dodala je.

Navela je i da su u grad počeli pristizati i šefovi država i vlada, koji su se pridružili na predsjedničkoj večeri.

- Domaćina sljedećih Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. predstavljalo je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom JD Vance. Bila sam pomalo iznenađena opuštenim, gotovo obiteljskim ozračjem na večeri. Potpredsjednik Vance bio je vrlo ugodan sugovornik - ljubazan, nasmiješen i neposredan. Jutros se gotovo neprimjetno ušuljao na tribine iza nas te zajedno sa svojom obitelji pratio umjetničko klizanje. Ispoštovali smo njegovu očitu želju za tihim obiteljskim trenucima - navela je u objavi.

Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Facebook

U petak navečer je otvorenje Zimskih olimpijskih igara. Kultni stadion San Siro u Milanu ugostit će sportaše i sportašice diljem svijeta u otvaranju spektakularnog natjecanja koje će se održati od 6. do 22.2. u Italiji, odnosno u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

- Bit će to uzbudljiva, dugačka i, pretpostavljam, prilično hladna večer, ali veselim se mnogim susretima i razgovorima – a posebno navijanju za Team Croatia. U vremenu dubokih podjela, sukoba i nepovjerenja, Olimpijske igre podsjećaju nas na ono najbolje u čovjeku: na poštovanje pravila, dostojanstvo suparnika i snagu zajedništva. To je poruka koja nadilazi sport. To je poruka svijetu da su mir, suradnja i fair play mogući – i potrebniji nego ikada - dodala je bivša hrvatska predsjednica.