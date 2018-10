Kolinda sve šokirala: 'Ona ide sa mnom! Ide na Pantovčak!

Mlada labradorica Kika iz virovitičkog azila seli na Pantovčak! Kako doznajemo iz Ureda predsjednice, Kolinda Grabar Kitarović neplanirano je udomila psa.

- Bila je to ljubav na prvi pogled sa obje strane! Čim ju je predsjednica podragala, Kika se smirila i od nje se nije odvajala - kažu nam u predsjedničinom Uredu.

Potvrđuju da će Kika živjeti na Pantovčaku, kamo će stići kada se odrade sve potrebne procedure.

A Kiku, mješanku labradora, neodgovorni su vlasnici prije dva mjeseca ostavili uz cestu u Budrovcu Lukačkom. U virovitički azil stigla je 11. kolovoza.

- Do jučer je bila odbačeno štene, a od danas postaje prvi pas Hrvatske. Znam da će zli jezici reći da je njezino udomljavanje jeftin populizam, ali vjerujte mi, bio sam tamo i svi smo ostali zbunjeni i začuđeni odlukom predsjednice, jer udomljavanje nitko nije očekivao- prepričava nam Dražen Majetić, veterinar ambulante za male životinje Feliks, koja već pet godina uspješno vodi virovitički azil.

Predsjednica je krenula u obilazak azila, te se zaustavila kraj prvog boksa u kojem je bila Kika.

- Pomazila ju je, raspitala se koliko je stara i otišla dalje u obilazak. Kad je sve obišla, ponovno se vratila do Kikinog boksa, mazila je, a onda odlučnim glasom rekla: Ona ide sa mnom! Ide na Pantovčak! Svi smo ostali zbunjeni, i njezin protokol i mi djelatnici azila. A što da vam kažem, do neba smo ponosni i čast nam je što je još jedan naš pas udomljen i to ne bilo gdje. Ovo je zaista kruna našeg rada na no-kill skloništu, koje zagovaramo od prvog dana - priznaje Majetić ističući da su Kolinda i Kika uistinu ‘kliknule’ na prvu.

Kika još mora obaviti i sterilizaciju, a nakon toga je zasigurno čeka lijep život na Pantovčaku.