Kolinda: Vučić me razočarao jer ne rješava pitanje nestalih

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je u nedjelju da je razočarana time što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije napravio nikakav pomak u rješavanju pitanja nestalih.

- Iznimno sam razočarana što nema napretka po pitanju nestalih. To je po meni duboko humano i humanitarno pitanje i ne treba ga povezivati niti s univerzalnom jurisdikcijom niti s bilo čime drugim - rekla je Grabar-Kitarović u razgovoru za N1 naglasivši da je svoj politički kredibilitet uložila u odnose sa Srbijom i predsjednikom Vučićem.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL Aleksandar Vučić

Na pitanje smatra li da ju je Vučić "preveslao" kada je ta tema u pitanju, hrvatska predsjednica odgovara da ne misli tako.

- Ne bih rekla da me preveslao, ne volim takve izraze, ali da se ništa nije dogodilo, nije se ništa dogodilo. Što ga sputava u ovom trenutku ne znam, ali to svakako treba riješiti - kazala je Grabar-Kitarović.

Predsjednica je najavila da zbog pitanja nestalih postoji i mogućnost hrvatske blokade zatvaranja poglavlja 23 i 24 u srbijanskim pristupnim pregovorima.

- Na ovaj ili onaj način će se to pojaviti, zato što strategija za proširenje, kao uvjet ulaska država naših susjednih na prostoru jugoistoka Europe, postavlja i rješenje bilateralnih pitanja - rekla je Grabar-Kitarović objasnivši da u bilateralna pitanja između Hrvatske i Srbije ulaze i pitanja nestalih, kao i pitanja granice, arhiva, sukcesije, univerzalne jurisdikcije.

- Što se prije krene u njihovo rješavanje tim bolje, jer ne treba se nitko zavaravati da će to izbjeći - upozorila je predsjednica i naglasila da će Hrvatska ustrajati u svojim nacionalnim interesima.

Zabrinuta stanjem u BiH

Predsjednica je rekla i kako je nimalo ne ohrabruje situacija u BiH.

- Već sam dulje vrijeme zabrinuta zbog stanja u Bosni i Hercegovini i to neprestance ističem. Hrvatska će ostati čvrsto na poziciji suverene BiH, teritorijalne cjelovitosti i političke neovisnosti te države, ali isto tako nećemo odustati niti oko rješavanja onih pitanja koja su se očito otvorila i dovela hrvatski narod u neravnopravnu poziciju. Nitko ne traži da hrvatski narod bude ravnopravniji od drugih, međutim, konstitutivnost tri naroda u BiH temelj je cijelog Daytonskog ugovora - rekla je predsjednica.

Dodala je kako Hrvatska nikad nije ulazila u to tko će biti osoba koja će predstavljati Hrvate u Predsjedništvu BiH, koje će biti orijentacije ili političke stranke.

- To je na biračima da odluče. Međutim, ono što je vrlo jasno jest da hrvatski član predsjedništva nije samo po nacionalnosti Hrvat, već je on i politički predstavnik svojega naroda, jer to je temelj Daytonskog ugovora, konstitutivnost triju naroda - rekla je.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Dragan Čović

- Hrvatski narod ima apsolutno pravo izabrati svog predstavnika. Na tome ćemo ustrajati - naglasila je predsjednica, koja Draganu Čoviću nije prigovorila što je otišao u Banju Luku na tzv. Dan Republike Srpske.

- Ne mogu ja gospodinu Čoviću diktirati njegovu politiku. Ponavljam, BiH je suverena država i političari donose vlastite odluke, pa tako i gospodin Čović. Jedini kome on odgovara su njegovi birači - zaključila je.