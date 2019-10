'Kolindino predstavljanje bilo je loše, prenaglašeno i pretjerano'

Komunikološki stručnjaci Smiljana Leinert-Novosel i Ivan Tanta ocijenili su u srijedu da je predstavljanje kandidature sadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bilo prenaglašeno i pretjerano u nastupu.

"Komunikacijski sam primijetila da je imala prenaglašenu neverbalnu komunikaciju u odnosu na sadržaj kojim se bavila", rekla je za Hinu profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Smiljana Leinert-Novosel.

Profesor na Veleučilištu VERN i komunikacijski stručnjak Ivan Tanta drži kako je predsjedničina poruka loša.

"Najava (kandidature) je katastrofalna, iz jednostavnog razloga što je predsjednica glumila. To jest, ona je preglumljavala ono što joj je netko rekao da bi bilo jako dobro u komunikaciji s javnosti", rekao je Tanta za Hinu.

Stručnjaci su se složili kako u objavi njezine kandidature nije bilo nikakvih noviteta, pa ni predstavljanja programa.

"Prevladavaju pozitivne stvari, ali nismo ništa čuli ni o jednom problemu koji je na repertoaru i koji bi se trebao rješavati. Predsjednica se zapravo namjerava truditi oko života dostojnog čovjeka, kaže 'zato što vjerujem u Hrvatsku', znači ona se hoće kandidirati s dozom optimizma, što je dosta očekivano", kazala je Leinert-Novosel.

Njoj se svidjelo i kada je predsjednica rekla 'okrenimo se budućnosti', ali napominje da to nije nova rečenica.

Tanta je naglasio kako je Grabar Kitarović predstavila samo općenite stvari za koje će se boriti.

"Predsjednica nije definirala ništa od svojeg budućeg programa, osim da će boriti za nas, da će oštro lobirati, i tako dalje. Vrlo općenite stvari, bez konkretnih mjera, nešto što smo čuli već nekoliko puta, nešto što bi nas trebalo uvjeriti da naporno radi za nas", smatra Tanta.

Tanta je dodao kako je glasovanje na izborima svojevrsni test inteligencije nacije, a osvrnuo se i na širi problem kod kandidata koji ne predstavljaju svoje programe shodno s predstavljanjem kandidature.

"Ni u jednom od predstavljanja predsjedničkih kandidata nisam čuo ništa o programima. Štoviše, njezin je stožer rekao da će program biti naknadno definiran i objavljen. Bilo kakvo objavljivanje kandidature bez mogućnosti novinara da postave pitanja meni se čini čudnim. Zbog čega ne postavljati pitanja, zato što nismo pripremljeni ili nemamo odgovore na pitanja", rekao je Tanta.

On ističe da su odgovorni političari u 21. stoljeću otvoreni za pitanja u bilo koje doba i na bilo kojem mjestu, a pogotovo kada proglašavaju svoju kandidaturu za mjesto poput predsjednice države.

Novinari su na predstavljanju kandidature također dobili govor predsjednice u kojem su pisale i didaskalije, poput naglašavanja pojedinih dijelova govora i gestikulacije. Stručnjaci smatraju da to nije dobro te da se u nastupu treba truditi biti prirodan.

"To dokazuje da je cijela priča režirana, i to loše režirana. Ona kao predsjednica republike, i bivša diplomatkinja koja ima iskustva s diplomacijom, i s diplomatskim protokolom zna da je prirodno ponašanje puno bolje nego jedna preglumljenost koju smo imali prilike vidjeti", kazao je Tanta.

Profesorica Leinert-Novosel naglasila je kako je to primijetila i bez čitanja pisanog govora.

"To se vidjelo, a kada se nešto takvo vidi to nije dobro. To sam primijetila bez da sam znala da su novinari došli do toga. Vi se uvijek morate razgovorno obraćati ljudima, i imati apsolutno usklađene neverbalne pokrete, odnosno pokrete u skladu s onim što govorite. Ne smijete se podsjećati na taj način, to mora iz vas izaći van, jer onda to djeluje prirodno usklađeno, i dajete jačinu i veće uvjerenje u ono što govorite", zaključila je Leinert-Novosel.