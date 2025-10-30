Kolona na autocesti A4 kod Popovca duga je oko 4 km

Kolnici su mjestimice mokri i ili vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Dalmaciji te Gorskom kotaru. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno u gradskom prometu te na obilaznicama, a u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Popovec i Sesvete, na 92.+100 km u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 kilometra.