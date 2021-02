Jedna od žrtava smrtonosnog sastanka u hali kada je poduzetnik Branko Koloper ubio četvero ljudi i koja je donedavno pripadala tvrtki Matkol iz Šibenika, 42-godišnji Toni Šparada, pokopan je u utorak u 14 sati na groblju u Grebaštici. Za to vrijeme, policija je nastavila istragu i nastoji rasvijetliti zašto je baš u subotu ujutro Koloper organizirao sastanak za stečajnu upraviteljicu Radojku Danek i Tonija Šparadu koji je oglasio prodaju hale za milijun eura.

Ta je hala u stečajnom postupku Koloperova Matkola prodana tvrtki Boxkor iz Zagreba za 1,585 milijuna kuna. Suprug stečajne upraviteljice se i dalje vodi kao kolateralna žrtva. Forenzičari iz Centra Ivan Vučetić vještačit će oružje i materijalne tragove sa sve tri lokacije na kojima su se dogodila ubojstva i samoubojstvo.

Sutkinja zadarskog Trgovačkog suda, Ardena Bajlo tvrdi da se na ročištu održanom prošle srijede nije dogodilo ništa što bi upućivalo da će Koloper počiniti masakr. Ništa nije mogla naslutiti ni predstavnica OTP banke, koja je kao predstavnica najvećeg vjerovnika prisustvovala svim ročištima u stečajnom postupku. Jutarnji doznaje da je komunikacija s Brankom Koloperom bila sasvim uobičajena.

I prije otvaranja stečaja, u šibenskoj poslovnici OTP banke pokušali su Koloperu sugerirati da prodajom nekih poslovnih prostora podmiri dugovanja i nastavi s poslovanjem. Naime, uvidjeli su da mu prihodi padaju, zbog čega ne može podmirivati dospjele obveze, a podigao je i velike kredite za gradnju hale i kupnju pekarske opreme, piše Jutarnji. Međutim, Koloper je to odbijao riječima: "Ne dolazi u obzir! Što ću ja ostaviti sinovima?"

Doznaje se kako je Matkol upao u probleme kada su veliki prodajni lanci počeli prodavati svoje pekarske proizvode i kolače. "Jedan od radnika koji je radio kod njega i dobio otkaz ispričao je kako mu Koloper mjesecima nije isplaćivao plaću, ali je istodobno bio galantan u sponzoriranju raznih manifestacija", ispričao je mladić koji se bavi istim poslom.

"On to nikako nije mogao shvatiti, nije imao vlastitu distribuciju proizvoda, a uložio je puno u opremu i njegova pekarnica mogla je isporučiti puno više pekarskih proizvoda. Kad se dogodio stečaj tvrtke, Koloper nikako nije mogao shvatiti da on više nema nikakve ovlasti upravljanja", dodao je sugovornik upoznat s poslovanjem Branka Kolopera te istaknuo da on naprosto nije bio dorastao novim tržišnim okolnostima.