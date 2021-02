U dosjeu četverostrukog ubojice iz Šibenika od prije su prijave zbog obiteljskog nasilja i prijetnji susjedu. Branku Koloperu (57) zbog toga je policija dvaput oduzimala lovačko oružje.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Dva dana nakon krvavog pohoda Branka Kolopera iza kojeg su ostala četiri mrtva tijela izrešetana hicima iz kalašnjikova, automatske puške kineske proizvodnje, kojom je i sebi presudio malo kasnije, šibenska policija utvrdila je tijek događanja.

O točnim motivima krvavog pohoda šibenskog pekara - jer Koloper nije ostavio nikakvu poruku kojom bi pojasnio svoj čin - može se nagađati, no likvidirao je stečajnu upraviteljicu koja je vodila postupak nad njegovom tvrtkom Matkol, koja je propala, njenog supruga te zainteresiranog za kupnju dijela imovine Matkola, a na kraju i bivšeg poslovnog partnera kojem je bio dužan...

Koloper je dogovorio sastanak s Radojkom Danek, stečajnom upraviteljicom, i Tonijem Šparadom, zainteresiranim za kupnju dijela imovine Matkola, u velikoj hali Koloperove bivše tvrtke na Ražinama. Dogovor je bio u subotu u deset sati, a pojavio se i suprug stečajne upraviteljice, vjerojatno samo kao vozač.

A Šparada je na sastanak došao s ocem, koji je otišao do obližnjeg trgovačkog centra obaviti nešto i pričekati da sastanak završi.

Kolopera su oko sat vremena poslije, koju minutu nakon 11 sati, snimile nadzorne kamere na obilaznici kako juri u Škodi Karoq, automobilu u vlasništvu bračnog para Danek.

Dakle, svi sudionici sastanka u hali Matkola, osim vlasnika Kolopera, u tom su trenutku već mrtvi, ali to još ne zna nitko osim ubojice. Nije sasvim jasno je li ih ubio odmah čim su se našli ili je sastanak potrajao neko vrijeme prije nego što je otvorio na njih vatru iz automatskog oružja. Kad je završio s krvavim činom u Šibeniku, zaključao je vrata hale i otišao naći Tedija Slamića.

Dvadesetak minuta poslije svjedoci su ga prepoznali, ubojica je već ispred trgovačkog centra Djelo u Vodicama. Dapače, Koloper ulazi u centar i kod prodavačica se raspituje gdje je gazda, 47-godišnji Tedi Slamić, njegov nekadašnji poslovni partner.

U Slamićevu lancu trgovina Djelo, jednom od većih na šibenskom području, Koloper je godinama prodavao pekarske proizvode, no čini se da je upravo ta suradnja, kad je krenulo loše, dio uzroka nezapamćenog zločina.

Tko je kome koliko dužan?

Jer Djelo je u jednom trenutku dugovalo Matkolu oko pola milijuna kuna, plaćanja su kasnila, pa su njih dvojica dogovorila kompenzacija brašnom, a koja je dovela do Koloperova duga od stotinjak tisuća kuna, koji je bio dio razloga za stečaj Matkola, pored milijunskih obaveza prema drugim vjerovnicima.

Kako bilo, u subotu oko 11.30 sati, nekih pola sata, možda i manje, nakon što je pokosio bračni par Danek i Šparadu, ubojica je već u Vodicama. Snimaju ga nadzorne kamere, svjedoci ga vide u automobilu i kako se vrti oko trgovačkog centra. Čeka Slamića. Vlasnika Djela dočekuje prije 13 sati. Točno u 12.56 sati policija dobiva dojavu o pucnjavi.

- Ubilo nam je gazdu! - vikale su prodavačice koje su, kad je ubojica prestao pucati i pobjegao, istrčale iz dućana.

Kako se poslije ustanovilo, u Slamića je ispalio najmanje 21 metak iz automatske puške, doslovno izrešetavši Mercedes u koji je gazda Djela upravo bio ušao. Bez riječi, bez ikakvog upozorenja.

Bježi Škodom, a istražitelji, zahvaljujući kvalitetnim snimkama kamera te izjavama svjedoka koji su poznavali Kolopera, ubrzo su doznali koga moraju tražiti. Ne znajući, međutim, isprva da se Koloper Škodom Karoq odvezao nekoliko kilometara dalje, na zabačeni puteljak prema Tribunju, gdje je počinio samoubojstvo!

Užas u Ražinama

Prema prvim nalazima obdukcije te očevida, vlasnik Matkola sebi je oduzeo život hicem iz istog oružja oko 14 sati, a tijelo je pronađeno isti dan, ali nekoliko sati kasnije...

- Tijekom očevida, točno u 18.22 sata, dobili smo dojavu da je na području Vodica viđeno vozilo. U tom vozilu bilo je mrtvo tijelo osumnjičenog - rekao je jučer načelnik Policijske uprave šibensko-kninske Ivica Kostanić.

Tek malo prije nego što je Koloper počinio samoubojstvo, dok je policija tek jurila prema Vodicama, otkriven je subotnji užas u Ražinama.

Oko 13.30 sati dolazi dojava iz Hitne pomoći o tri žrtve u industrijskoj zoni nadomak Šibenika. Bilo je to pola sata nakon pucnjave u Vodicama, kad se već proširio glas da je ubijen poznati poduzetnik.

Policiju zvao šokirani otac

Naime, Šparadin otac je u međuvremenu, kako je sastanak predugo trajao, počeo zvati sina na mobitel. Kako mu se nije javljao, došao je ispred objekta pozivaju??i sina. Kad je čuo zvonjavu mobitela unutar hale, popeo se vanjskim stubama do prozora na gornjoj etaži, jer su ulazna vrata bila zaključana.

Strašan prizor u unutrašnjosti, tri tijela na tlu, gotovo ga je bacio s nogu! Uspio je nekako zadržati prisebnost duha i pozvati Hitnu pomoć - u njih troje Koloper je ispalio najmanje 16 komada streljiva, utvrđeno je poslije... A u Mercedes Tedija Slamića ispalio je još više metaka.

- Utvrdili smo da je koristio oružje kalibra 7,62 mm. To je kineska verzija kalašnjikova - rekao je Kostanić:

- Na mjestima ubojstva, kraj skladišta na Ražinama našli smo 16 čahura streljiva automatskog oružja, a kraj automobila 47-godišnjaka ubijenog u Vodicama još 21 čahuru...

Podsjetimo, kalašnjikov je bio i oružje kojim je Filip Zavadlav u siječnju 2020. krenuo u krvavi pohod u centru Splita, a i Danijel Bezuk u listopadu prošle godine istim je oružjem napao zgradu Vlade Republike Hrvatske te teško ranio policajca. Ovo je, dakle, treći slučaj u samo godinu dana u Hrvatskoj u kojem građani kreću u mahniti pohod s automatskim oružjem.

Kalašnjikov za 500 eura

Na crnom tržištu u Hrvatskoj kalašnjikov poput ovoga kojim je ubijao Koloper može se kupiti za 300-500 eura, ovisno o tome je li kineske, rumunjske ili originalne, ruske proizvodnje.

Iz šibenske policije doznajemo i kako je kod Kolopera pronađen pravi arsenal - osim kalašnjikova i više od 300 komada streljiva, pištolj te pušku s optikom.

Uz ovo oružje koje je posjedovao ilegalno, kao lovac je imao prijavljene puške. One su mu, međutim, dva puta oduzete, potvrđeno je u PU šibensko-kninskoj, i to baca novo svjetlo na cijeli slučaj. Prvi put još 2009. godine zbog nasilničkog ponašanja u obitelji, a kad je nastupila rehabilitacija 2014. godine, legalno oružje mu je vraćeno. No ponovno mu je oduzeto 2018. zbog prijetnji. Kako neslužbeno doznajemo, prvi put mu je oduzeto zbog svađe s ondašnjom suprugom, no u međuvremenu se razveo. A drugi put je prijetio susjedu u Donjem Polju. Iz bizarnog razloga, bio je to sukob zbog kokoši...

Susjed je sve prijavio policiji, koja mu je opet oduzela oružje. Inače je bio lovac.

Branko Koloper, dakle, nipošto nije bio miran čovjek. I dok je posao s pekarnicom cvjetao, 2000-ih, imao je prijavu zbog nasilja u obitelji. A poslovni pad Matkola očito je bio okidač za krvavi pohod i četverostruko ubojstvo. Potom i suicid.

Kronologija tragedije

10:00 Sastanak - Supružnici Danek, Šparada i Koloper

Za subotu u deset sati bio je dogovoren sastanak Branka Kolopera sa stečajnom upraviteljicom u, do jučer, Matkolovoj hali, koju je iz druge ruke kupio Toni Šparada...

11:00 Prva pucnjava - Propali pekar puca i ubija ih u Ražinama

Branko Koloper, očito rastrojen zbog stečaja njegovih pekarnica Matkol, vadi kalašnjikov i otvara automatsku paljbu. Ubija Radojku i njenog supruga te Šparadu.

11:05 Ubojica bježi - Sjeda u Škodu i kreće put Vodica

Ukupno 16 čahura ostaje u hali, koju Koloper za sobom zaključava. Uzima od ubijenih ključeve automobila Škoda Karoq i kreće put Vodica. Traži Tedija Slamića...

11:20 Obilaznica - Koloper jedini zna da ih je izrešetao

U tim trenucima nema još dojave o pucnjavi. Očito nitko nije čuo pucnjavu u industrijskoj hali. To je omogućilo Koloperu da se odveze u Vodice i traži Slamića.

12:56 Druga pucnjava - Ispalio 21 metak i ubio Tedija Slamića

Kad je stigao u Vodice, ubojica je ušao u dućan i pitao radnice gdje je gazda. Čekao ga je, a kad je Tedi Slamić izašao i sjeo u Mercedes, zasuo ga je rafalom.

14:00 Samoubojstvo - Oduzeo si život na zabačenom putu

Tek oko 18 sati policija je dobila dojavu i na zabačenom putu kraj Vodica pronašla Škodu. Unutra je bilo beživotno tijelo četverostrukog ubojice Kolopera.