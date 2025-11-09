Kolumbija otvara samit EU-a i Latinske Amerike, lista 'tanka'

Čelnici Europske unije i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC) okupljaju se u nedjelju u Kolumbiji na svom četvrtom samitu u cilju jačanja suradnje u području energetike, klimatskih promjena i međunarodne sigurnosti, no neke velike zemlje su odlučile preskočiti taj skup. EU i CELAC zajedno predstavljaju više od milijardu ljudi, što čini 14% svjetskog stanovništva i 21% bruto svjetskog proizvoda (GWP).

Među onima koji će sudjelovati na dvodnevnim razgovorima u obalnom gradu Santa Marti su brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas i španjolski premijer Pedro Sánchez, no lista gostiju na sastanku je "vidljivo tanka".

Izostaje predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te čelnici Njemačke, Francuske, Meksika, Argentine i Čilea.

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, domaćin samita, planira pokrenuti pitanje smrtonosnih američkih vojnih udara na navodne brodove za krijumčarenje droge na Karibima, sporno pitanje koje bi moglo objasniti izostanak brojnih čelnika koji ne žele izazvati negodovanje Washingtona.

Američke snage su u posljednjih nekoliko tjedana kod obale Venezuele potopile brze brodove koje su navodno koristili krijumčari droge.

Rastuća američka vojna prisutnost u regiji potaknula je zabrinutost da Trumpova administracija možda postavlja temelje za operaciju usmjerenu na svrgavanje autoritarne vlade venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Washington je također prošli mjesec uveo sankcije Petru, optužujući ga za nedostatak odlučnosti u borbi protiv narkokartela.