Je li Trump “okončao” i svoj deveti rat, onaj između Markova trga i Pantovčaka? Privremeno jest, ali na dulji rok - problem ostaje
Kolumna Borisa Rašete: Bilo bi bolje da pogled s Pantovčaka i Markova trga nije razrok...
Predsjednik u kupe, premijer u špade. Hrvatska ima dvije vanjske i jednu i pol unutarnju politiku, što nije dobro. Andrej Plenković usred noći na srijedu telefonom je zvao Zorana Milanovića zbog Odbora za mir, ali mu se ovaj nije javio. Premijer je sutradan kazao kako mu nije jasan razlog nejavljanja, ali su se poslije ipak čuli.
