Komad kruha s kovanicom su "namjestili " Milanu Bandiću?

Na domjenku Srpskog narodnog vijeća u nedjelju povodom pravoslavnog Božića lomio se kruh i tražila se kovanica. Onaj tko nađe kovanicu može očekivati da će cijelu godinu imati novaca uz sebe. Sudeći prema snimci s Twittera, komad kruha s kovanicom "namjestili" su Bandiću.

- Pop pronalazi novčić, krišom ga daje Pupovcu, a ovaj ga daje Bandiću. Bandić slavodobitno obznanjuje kako ga je on pronašao i uz cerek prima čestitke - napisala je Eva Amalija koja je video objavila na Twitteru.

Pupovac 2019. treba biti unaprjeđenja hrvatsko-srpskih odnosa

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac u nedjelju se naglasio važnost da se hrvatski i srpski narod slože oko nekih istina vezanih za stradanja i žrtve u proteklom ratu, te izrazio nadu da će 2019. biti godina unaprjeđenja hrvatsko-srpskih odnosa.

Istina je univerzalna i vrijedi za sve, iako mi činjenice gledamo različito i razumijemo različito, no put pomirenja je put dolaženja do istine na kojemu svatko treba pridonijeti koliko može, koliko zna i kolika mu je odgovornost, poručio je Pupovac nakon prijema SNV-a u povodu pravoslavnog Božića, komentirajući stajalište hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da nema pomirenja bez istine da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku, a što trebaju prihvatiti i predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj.

Pupovac se složio i da Srbi u Hrvatskoj "svojim malim i skromnim doprinosom trebaju raditi na pomirenju i dolaženju do istine oko koje će se postići izmirenje - istine o žrtvama, o stradanju, o ratu i istine o tome kako ćemo u budućnosti gledati jedni na druge".

Dodao je i da je jutros na badnjačkoj svečanosti u uredu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izrazio nadu da će 2019., za razliku od prošle 2018., biti godina nastojanja za unaprjeđenje hrvatsko-srpskih odnosa.

"Smatramo da trebamo prevladati ravnodušnost, neku vrstu skepse da može biti bolje i suglasili se oko prijedloga kako i na koji način krenuti u rješavanje otvorenih pitanja. Nadam sa da će o tome biti vrlo brzo riječi i na razinama vlada Hrvatske i Srbije o nekim od otvorenih pitanja poput nestalih, sporazuma o procesuiranju ratnih zločina, kulturnom blagu, ali i o budućoj ekonomskoj i trgovinskoj suradnji", rekao je Pupovac.

Novinare je zanimalo i kako Pupovac gleda na širenje Bandićeva saborskog kluba, na što je on rekao kako svatko odlučuje o tome gdje će biti i koju će opciju podržavati, ali se mora voditi i računa o tome da se ne ugrozi kredibilnost parlamenta i predstavničke demokracije.

"Sve ono što može ugroziti parlamentarizam, to mi ne možemo pozdraviti. No ono što je stvar slobodne odluke ljudi čistoga srca, to ne možemo osporavati. Ali, kada to dobije razmjere koji mogu ugroziti kredibilnost parlamenta i zastupnika, onda se trebamo početi pitati što je to", rekao je Pupovac.

