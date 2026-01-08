Obavijesti

News

Komentari 12
ZAVRŠIO U BOLNICI

Šok kod Čazme: Komad leda s kombija razbio staklo na autu i pogodio vozača (62) u glavu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Šok kod Čazme: Komad leda s kombija razbio staklo na autu i pogodio vozača (62) u glavu
Foto: kristijan čikor/facebook

Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici. Policija je u potrazi za vozilom i vozačem s čijeg je krova led pao.

Admiral

Bjelovarska policija izvijestila je u četvrtak o ozljedi 62-godišnjeg vozača kojeg je u vožnji pogodio led s neočišćenog kombija na čazmanskom području kod Blatnice.

Led je razbio vjetrobransko staklo vozača koji je dolazio iz suprotnog smjera.

ZIMSKI FENOMEN Vozači, budite oprezni! Pojavio se crni led na cestama. Evo što je i zašto je on tako opasan
Vozači, budite oprezni! Pojavio se crni led na cestama. Evo što je i zašto je on tako opasan

Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici. Kako doznajemo, teže je ozlijeđen. Policija je u potrazi za vozilom i vozačem s čijeg je krova led pao. 

Policija je zbog ovog incidenta dodatno upozorila vozače:
 

  • Prije uključivanja u promet vozači su dužni u potpunosti očistiti vozilo od snijega i leda, uključujući krov, kako ne bi ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu.
  • Neočišćeni snijeg i led s vozila tijekom vožnje mogu pasti na cestu ili druga vozila te uzrokovati prometne nesreće i ozljede.
  • Vozačima se savjetuje povećan oprez u zimskim uvjetima, osobito na otvorenim cestama i pri mimoilaženju većih vozila.
  • Poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu ključni su za zaštitu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.
     

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026