Šok kod Čazme: Komad leda s kombija razbio staklo na autu i pogodio vozača (62) u glavu

Bjelovarska policija izvijestila je u četvrtak o ozljedi 62-godišnjeg vozača kojeg je u vožnji pogodio led s neočišćenog kombija na čazmanskom području kod Blatnice.

Led je razbio vjetrobransko staklo vozača koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici. Kako doznajemo, teže je ozlijeđen. Policija je u potrazi za vozilom i vozačem s čijeg je krova led pao.

Policija je zbog ovog incidenta dodatno upozorila vozače:



Prije uključivanja u promet vozači su dužni u potpunosti očistiti vozilo od snijega i leda, uključujući krov, kako ne bi ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu.

Neočišćeni snijeg i led s vozila tijekom vožnje mogu pasti na cestu ili druga vozila te uzrokovati prometne nesreće i ozljede.

Vozačima se savjetuje povećan oprez u zimskim uvjetima, osobito na otvorenim cestama i pri mimoilaženju većih vozila.

Poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu ključni su za zaštitu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.

