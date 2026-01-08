Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici. Policija je u potrazi za vozilom i vozačem s čijeg je krova led pao.
ZAVRŠIO U BOLNICI
Šok kod Čazme: Komad leda s kombija razbio staklo na autu i pogodio vozača (62) u glavu
Bjelovarska policija izvijestila je u četvrtak o ozljedi 62-godišnjeg vozača kojeg je u vožnji pogodio led s neočišćenog kombija na čazmanskom području kod Blatnice.
Led je razbio vjetrobransko staklo vozača koji je dolazio iz suprotnog smjera.
Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici. Kako doznajemo, teže je ozlijeđen. Policija je u potrazi za vozilom i vozačem s čijeg je krova led pao.
Policija je zbog ovog incidenta dodatno upozorila vozače:
- Prije uključivanja u promet vozači su dužni u potpunosti očistiti vozilo od snijega i leda, uključujući krov, kako ne bi ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu.
- Neočišćeni snijeg i led s vozila tijekom vožnje mogu pasti na cestu ili druga vozila te uzrokovati prometne nesreće i ozljede.
- Vozačima se savjetuje povećan oprez u zimskim uvjetima, osobito na otvorenim cestama i pri mimoilaženju većih vozila.
- Poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu ključni su za zaštitu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.
