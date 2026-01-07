Obavijesti

ZIMSKI FENOMEN

Vozači, budite oprezni! Pojavio se crni led na cestama. Evo što je i zašto je on tako opasan

Foto: HGSS

Najčešće se pojavljuje u ranim jutarnjim satima i navečer, osobito na mostovima, nadvožnjacima, u zavojima te na cestama u sjeni, gdje se podloga brže hladi

Brojna vozila zapela su u srijedu na zatvorenoj dionici DC-8, poznatijoj kao Jadranska magistrala, zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Kako doznajemo, vozači nisu mogli dalje zbog leda na cesti, odnosno fenomena 'crnog leda'.

On se ponovno pojavljuje s dolaskom hladnijih dana, riječ je o tankom, gotovo nevidljivom sloju leda, koji se stvara na kolniku kada se vlaga ili voda zalede pri temperaturama oko nule. Zbog svoje prozirnosti taj led često se ne razlikuje od mokrog asfalta, što ga čini posebno opasnim za vozače i pješake.

Najčešće se pojavljuje u ranim jutarnjim satima i navečer, osobito na mostovima, nadvožnjacima, u zavojima te na cestama u sjeni, gdje se podloga brže hladi. Upravo ta nepredvidivost razlog je zašto crni led svake godine uzrokuje brojne prometne nesreće diljem zemlje.

Tako je 15. siječnja 2024. na zagrebačkoj obilaznici nekoliko vozila istodobno izgubilo kontrolu u zavoju nakon što su naišli na crni led. Iako nisu vozili brzo, automobili su proklizali, a promet je bio u zastoju više od sat vremena. Nasreću, u toj nesreći nije bilo teže ozlijeđenih, no materijalna šteta bila je velika.

Slična situacija zabilježena je 3. veljače 2023. na području Gorskog kotara, gdje je vozač osobnog automobila naizgled suhoj cesti izgubio nadzor nad vozilom te sletio u zaštitnu ogradu. Policija je kasnije potvrdila kako je uzrok nesreće bio crni led koji se stvorio zbog naglog pada temperature tijekom noći.

Problema nisu pošteđeni ni pješaci. U Osijeku je u prosincu 2022. nekoliko građana prijavilo padove na nogostupima u jutarnjim satima, kada se tanak sloj leda nije mogao uočiti golim okom. Hitna pomoć intervenirala je u više slučajeva lakših ozljeda.

Stručnjaci upozoravaju da je jedina prava zaštita od crnog leda oprez, prilagođena brzina, izbjegavanje naglih kočenja i ubrzavanja te korištenje zimske opreme.

