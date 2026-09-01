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VIRUS ZAPADNOG NILA PLUS+

Komarci krvlju šire zarazu po Zagrebu. Troje u teškom stanju

Piše Bojana Mrvoš,
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Komarci krvlju šire zarazu po Zagrebu. Troje u teškom stanju
Foto: 123RF
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Od virusa Zapadnog Nila zaštititi se možemo samo ako se zaštitimo od komaraca - repelentima, mrežicama na prozorima i vratima, uklanjanjem ustajale vode s prozora i balkona, iz vrtova

Sedmero je ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila, od kojih pet u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Tri osobe razvile su težu kliničku sliku bolesti te su hospitalizirane, a četiri su imale infekciju bez simptoma. Virus se ne prenosi među ljudima nego ubodom komarca koji je prethodno pio krv zaražene životinje - ptice. Riječ je o ornitofilnim komarcima - vrsti koja se primarno hrani krvlju ptica i koja je glavni prijenosnik virusa među njima. To nije nikakva posebna vrsta komaraca, samo se hrani krvlju ptica. U Hrvatskoj postoji više od pedeset vrsta komaraca, a onaj najpoznatiji, kućni komarac, jedan je od najopasnijih prijenosnika jer često ne bira između ptica i ljudi pa tako prenese i virus.

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Komentari 2
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