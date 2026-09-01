Od virusa Zapadnog Nila zaštititi se možemo samo ako se zaštitimo od komaraca - repelentima, mrežicama na prozorima i vratima, uklanjanjem ustajale vode s prozora i balkona, iz vrtova
Komarci krvlju šire zarazu po Zagrebu. Troje u teškom stanju
Sedmero je ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila, od kojih pet u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Tri osobe razvile su težu kliničku sliku bolesti te su hospitalizirane, a četiri su imale infekciju bez simptoma. Virus se ne prenosi među ljudima nego ubodom komarca koji je prethodno pio krv zaražene životinje - ptice. Riječ je o ornitofilnim komarcima - vrsti koja se primarno hrani krvlju ptica i koja je glavni prijenosnik virusa među njima. To nije nikakva posebna vrsta komaraca, samo se hrani krvlju ptica. U Hrvatskoj postoji više od pedeset vrsta komaraca, a onaj najpoznatiji, kućni komarac, jedan je od najopasnijih prijenosnika jer često ne bira između ptica i ljudi pa tako prenese i virus.
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