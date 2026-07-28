Preminulu 92-godišnju hrvatsku državljanku udarilo je kombi vozilo, riječkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin.
OČEVID JE U TIJEKU
Kombijem naletio na ženu u Kraljevici, na mjestu preminula
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U Kraljevici je oko 9.40 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala pješakinja. Preminulu 92-godišnju hrvatsku državljanku udarilo je kombi vozilo, riječkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin. Pješakinja je od jačine udarca pala na tlo i preminula na mjestu događaja.
U tijeku je očevid nesreće kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci uz asistenciju policijskih službenika.
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