Kombinacija sunca i kiše stiže u nedjelju, a temperature do 25°C

DHMZ je za nedjelju najavio djelomično sunčano vrijeme uz kraće pljuskove u Gorskoj Hrvatskoj i na južnom Jadranu. Očekuje se i jaka Bura, posebno kod Velebita. Najniža temperatura od 7 do 11, na moru između 11 i 15 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 15 do 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 21 i 25 °C.

Prognostičar HRT-a, Tomislav Kozarić, dao je detaljniju prognozu po regijama

- Nedjelja u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčana, a poslijepodne može mjestimice biti i povećane naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura oko 8 °C, a najviša dnevna do 19 °C.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se oblačnija noć i jutro, a temperature će biti oko 10 stupnjeva Celzijevih. Zatim postupno sunčanije pa će najviša poslijepodnevna temperatura biti od 17 do 20 °C.

Foto: DHMZ

- U Gorskome kotaru i Lici umjereno do pretežno oblačno, do jutra može još biti i slabe kiše, a u drugome dijelu dana smanjenje naoblake, uz većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita s olujnim udarima, postupno će slabjeti. More većinom umjereno valovito. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka od 14 °C u gorju do 22 °C na moru, a najniža jutarnja između 7 i 11 °C, duž obale od 13 do 16 °C - navodi.

Dalmaciju očekuje djelomice sunčano vrijeme.

- Popodne je lokalno moguć jači razvoj oblaka uz lokalni pljusak, ponajprije u njezinoj unutrašnjosti. Slaba i umjerena bura, na sjeveru i jaka, a južnije će sredinom dana oslabjeti i okrenuti na vjetar s mora. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 °C u Zagori do 16 °C na obali, a najviša poslijepodnevna između 20 i 25 °C.

Za jug zemlje najavljeno je nestabilnije vrijeme uz poneki pljusak i grmljavinu.