Komentar glavnog urednika: Istraga o Covid testovima zaista je pitanje života ili smrti

Velika istraga novinara 24sata Hajrudina Merdanovića i Denisa Mahmutovića o sumnjivoj nabavci Covid testova koju je vodio mladi varaždinski poduzetnik Filip Mihalić pokazala je u startu kako je u Hrvatskoj, zapravo, lako zaraditi prvi milijun. Samo trebaš imati dobru poslovnu ideju u pravom trenutku i - nasloniti se na državu. S obzirom na to koliko Hrvatska vapi za mladim, sposobnim kadrovima, izgleda da bi ljude poput Mihalića, koji od nule stvaraju milijune gotovo preko noći, trebalo klonirati i prepustiti im uzde našega gospodarstva. OK, mladić je sin utjecajnog HDZ-ovca, imao je tu nesreću da je golobrad osuđen za krivotvorenje novca, ali obećao je da neće nikad više to ponoviti i trebalo mu je odmah dati šansu da, prema vlastitom opisu, postane “novi Mate Rimac”.

I takav nagli uspon talentiranoga gospodina Filipa prošao bi relativno nezapaženo da se nisu počele pojavljivati ozbiljne sumnje, indicije i iskazi o tome kako iza njegova uspjeha ne stoji samo talent nego i malo kreativnog fizičkog rada - prepakiravanja ili krivotvorenja testova. Alarm se nije upalio ni kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo Mihaliću uvoz jedne pošiljke testova zbog “neadekvatnih uvjeta čuvanja”.

Alarm se upalio tek kad su novinari 24sata počeli slagati mozaik sastavljen od iskaza svjedoka Filipova posla i fizičkih dokaza koje su uspjeli prikupiti. Mihalić je pod istragom, ali nažalost, ovo nije samo pitanje provjere poslovnog uspjeha još jednog sina političara. Ovo je zaista pitanje života ili smrti. Jer ako je samo jedna kutija “neadekvatno čuvanih” testova završila na policama bolnica ili ljekarni, odnosno u domovima ljudi koji su se trebali testirati na Covid, onda je takav test mogao značiti razliku između zdravlja ili bolesti, na kraju možda života ili smrti. Zato je nužno da javnost rezultate istrage institucija sazna u najkraćemu mogućem roku.

