Kriviti mirne građane da okupljanjem protiv fašizma provociraju taj fašizam nevjerojatna je logička podvala
Komentar: Pravo domoljublje je spašavanje Hrvatske od fašizma
Skupovi protiv fašizma u četiri hrvatska grada imali su veliko policijsko osiguranje. Sudionici skupova u Zadru i Rijeci bili su izloženi napadima maskiranih huligana koji su ih gađali petardama, bombicama s bojom, prijetili im i zastrašivali ih. A ti mirni, umjereni i pasivni skupovi kasnije su se našli pod verbalnim napadima i uvredama, čak i od strane pojedinih gradonačelnika i HDZ-ovih dužnosnika. I samim time su ispunili svrhu. Opravdali su organizaciju. Pokazali da je ovakvo okupljanje protiv fašizma bilo nužno potrebno. Jer, u suprotnom, ne bi bili potrebni kordoni policajaca da ih brane od maskiranih fašista niti bi bili izloženi baražnoj vatrom optužbi da izazivaju, provociraju, da su “Jugoslaveni, Srbi i komunjare”, pa čak i “jugoslavenska gamad”.
