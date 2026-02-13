Obavijesti

SLIJEDI POTPISIVANJE UGOVORA

Komisija odbila dvije žalbe oko Vjesnika: Rušenje može ići dalje

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u idućim će danima potpisati ugovor s tvrtkom  EURCO d.d. kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio

Admiral

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u priopćenju je potvrdila da su odbili žalbe tvrtki JONING d.o.o i V.D.M. PROMET zbog odabira izvođača za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik.

Shodno tome, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u idućim će danima potpisati ugovor s tvrtkom  EURCO d.d. kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio, ali i stekli uvjeti za sigurno puštanje u promet oba smjera podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.

Vjesnik 00:14
Vjesnik | Video: Luka Safundžić

Podsjećamo da su, nakon požara koji je izbio 17. studenoga 2025. godine u večernjim satima u Vjesnikovom neboderu, a koji se proširio vertikalno na više katova i krovište zgrade, nadležne interventne službe odmah izašle na teren. Već sljedećeg jutra okupljen je stručni tim sastavljen od stručnjaka interventne službe HCPI-IS i stručnjaka za požar i ispitivanje konstrukcija s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. U narednim danima provedeni su detaljni pregledi objekta, definiran je sigurnosni perimetar te su održani hitni sastanci sa suvlasnicima te ostalim nadležnim tijelima.

Izvješćem o stanju konstrukcije nakon izvanrednog događaja od 23. studenoga 2025. godine utvrđeno je da je mehanička otpornost i stabilnost Vjesnikovog nebodera značajno ugrožena te da postoji rizik od urušavanja dijela ili cijele konstrukcije zbog nastalih oštećenja. Slijedom navedenog, preporučeno je hitno uklanjanje zgrade. Građevinski inspektori Državnog inspektorata označili su objekt opasnim, a nakon provedenog inspekcijskog nadzora doneseno je rješenje kojim se suvlasnicima nalaže izrada projekta uklanjanja i uklanjanje zgrade.

Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministarstvo je, uzimajući u obzir utvrđene okolnosti i procijenjeni rizik za život i zdravlje ljudi, okoliš i imovinu, pokrenulo pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi. Postupak je pokrenut zbog kumulativno ispunjenih sljedećih uvjeta: iznimne žurnosti uzrokovane događajem koji naručitelj nije mogao predvidjeti, pri čemu nastale okolnosti nisu uzrokovane postupanjem naručitelja, a rokovi propisani redovnim postupcima javne nabave nisu bili primjenjivi.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 5.000.000,00 eura bez PDV-a. Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, 8. siječnja 2026. godine donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude trgovačkog društva EURCO d.d. u iznosu od 4.220.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 5.275.000,00 eura s PDV-om.  Rok završetka prve faze radova, koja obuhvaća otklanjanje neposredne opasnosti i omogućavanje ponovnog otvaranja prometa na podvožnjaku na Slavonskoj aveniji, iznosi 30 dana, dok je ukupni rok završetka radova tri mjeseca. Objavljena je i obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost.

Zagreb: Ponovno je planuo požar na Vjesnikovoj zgradi
Zagreb: Ponovno je planuo požar na Vjesnikovoj zgradi | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na Odluku Ministarstva podnesene su dvije žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i to trgovačkih društava JONING d.o.o. i V.D.M. PROMET d.o.o.  Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izjavljena žalba sprječava sklapanje ugovora o javnoj nabavi do donošenja odluke Državne komisije. Sukladno tome, Ministarstvo je odgodilo sklapanje ugovora te obavijestilo javnost da će po zaprimanju odluke postupiti u skladu s njezinim sadržajem i važećim zakonskim odredbama.

