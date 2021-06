Upravno vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) smijenilo je predsjednika Komore Marija Gazića zbog toga što je nekoliko tjedana volontirao u KB Dubrava, piše Večernji. Za njegovu smjenu glasalo je 11 od 21 članova Komore. Gazić je odradio tek polovicu svog mandata.

Ministar zdravstva Vili Beroš pozvao je sve zdravstvene radnike da se stave na raspolaganje u borbi protiv koronavirusa. Gazić se na to odazvao, volontirao je do deset sati na dan u KB Dubrava, a sada mu Komora to zamjera.

- Prvo su me optužili da sam za to uzimao neku naknadu, a nisam. To nije bilo službeno volontiranje, nego sam u KB Dubrava boravio i pomagao kao koordinator Ministarstva zdravstva za medicinske sestre u pandemiji - objasnio je.

Optužili su ga i da je potpisao isplatu otpremnine bivšoj predsjednici Komore Slavi Šepec, iako je potpisana i isplaćena nego što je došao na dužnost. Kao treći razlog za smjenu naveli su što je Komora 2019. godine zamijenila Peugeot sa 400 tisuća prijeđenih kilometara za polovni Opel Insigniju, auto tada staro četiri godine i s prijeđenih 90 tisuća kilometara.

- Ove neistinite optužbe zakonski ni statutarno ne mogu biti razlog smjene legalno izabranog predsjednika Komore i zato ću zaštitu tražiti pravnim putem. Nisam se svrstao ni u kakav lobi ni interesnu grupu, a možda sam trebao – rekao je Gazić.

Iz Komore su objasnili da ne mogu govoriti o tome, a jedina poruka je bila od predsjednice Vijeća, Marine Friščić, glavne sestre hitnog prijama u koprivničkoj Općoj bolnici Tomislav Bardek koja je rekla da će službena obavijest o smjeni biti na objavljena na stranici HKSM-a. Obavijesti još nema.