'Kompenzirat ćemo smještaj izbjeglica privatnim putem, ali čekamo dogovor na razini EU'

Svi razmišljaju o svemu tako i mi, poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upitan imamo li plan za dugoročni smještaj izbjeglica iz Ukrajine te razmišlja li se o kompenzacijskim mjerama za one koji im nude svoj smještaj u privatnom vlasništvu.

Podsjetimo, u Hrvatsku je do sada ušlo 7300 ljudi koji su pobjegli od rata.

- Sve ono što će se raditi provodit će se na razini županija, gradova i općina, ali mi moramo uspostaviti sustav iz više razloga. Naime, svi znamo da u počecima krize vlada jedan veliki entuzijazam da se ljudima pomogne i zahvalni smo svima koji u tome sudjeluju, no kako vrijeme prolazi znamo da se polako ta situacija može i promijeniti i onda je najvažnije kako će reagirati država i državne institucije. Ne smijemo izgubiti kontrolu nad brojevima, moramo imati potpuni uvid tko ulazi u Hrvatsku jer su to 88 posto žene s djecom i u najmanju ruku to moramo imati kako bi jednog dana mogli dati informaciju i članovima njihove obitelji gdje su ukoliko izgube kontakt s njima - istaknuo je ministar.

Što se tiče kompenzacija prema privatnim ljudima koji smjeste izbjeglice, Božinović je istaknuo kako mi već imamo zakonska rješenja, ali da se čeka odgovor s razine EU što bi to bili prihvatljivi troškovi.

- I mi ćemo na tome inzistirati. Ovo je po prvi puta da je EU aktivirala ovaj mehanizam privremene zaštite i mi ćemo tu morati dobiti odgovore što su prihvatljivi troškovi. Onda ćemo to iskomunicirati prema privatnicima i drugima koji budu davali smještaj. To neće biti neke cijene koje su komercijalne jer nije takva situacija - naglasio je.

Hrvatska, dodao je, može zbrinuti 20.000 ljudi zbog čega su aktivirani svi županijski, gradski i općinski stožeri Civilne zaštite.

- A sve ono što budemo dogovorili mimo toga i sve što će biti angažirano mora biti na temelju javnih poziva, natječaja i vrlo transparentno - rekao je.

Istaknuo je kako je cilj da se u Prihvatnim centrima izbjegli ljudi zadržavaju što kraće, da ih se smjesti u trajnije smještaje te da se na tome i radi.

- Govoreći o cijeni, možemo za onih deklariranih 20.000 ljudi u ovom trenutku to iz proračuna financirati, a idućih 10 dana ćemo na razini Vijeća ministara unutarnjih poslova vidjeti sve. Za 10-ak dana ćemo imati puno jasniju situaciju, a o tome će razgovarati i šefovi država i vlada već ovaj tjedan - rekao je naglasivši kako je ovo humanitarna kriza u Europi bez presedana.

- Nažalost, ostvaruju se oni scenariji koji su bili najavljivani na početku, a koji su išli do pet, sedam pa čak i 10 milijuna izbjeglica, ali to će ovisiti o nastavku rata. U ovom trenutku ne vidimo da postoji volja da se agresija Rusije prekine, ali zato je bitno da u svakom trenutku znamo kakva je situacija na terenu i kako zbrinjavati tu populaciju koja je vrlo ranjiva. Trenutno radimo na zbrinjavanju 37 osoba s potrebama i njihovih skrbnika, nalazimo rješenje kako te koji su u najtežoj situaciji, a tu su djeca, mladi, zbrinuti - poručio je.