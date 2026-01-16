Kronični nedostatak kreveta na Rebru: Evo što kaže Sindikat

U najvećoj hrvatskoj bolnici, KBC-u Zagreb, tinja ozbiljan sukob oko funkcionalnosti Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP). Dok Sindikat KBC-a Zagreb upozorava da je sustav pred slomom, uprava bolnice kategorički odbacuje tvrdnje o ugroženosti pacijenata.

- Sustav OHBA funkcionira, ali je pred kolapsom jer se tu upućuju palijativni pacijenti koji nisu primarno KBC Zagreb, oni opterećuju hitni prijem. Nama OHB postaje stacionar za palijativne bolesnike. Nama dolaze i niz drugih pacijenata, to su i beskućnici, koji imaju jednu socijalnu i etičku dimenziju jer nakon otpusta vi ih trebate zbrinuti, vi nemate kamo - poručila je Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb.

Zbog loše organizacije između bolnica, domova zdravlja i hitnih službi socijala se "prelijeva" u zdravstvo, zbog čega je sve manje mjesta i vremena za hitne akutne pacijente, Dnevnik.hr.