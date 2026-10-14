Komunalno Vrgorac izdalo je upozorenje: 'Pazite s vodom'

Komunalno Vrgorac, javno trgovačko društvo za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, zamolilo je u srijedu korisnike na području Vrgorca da pitku vodu troše racionalno i namjenski, kako bi očuvali stabilnost sustava i izbjegli ponovne probleme u javnoj vodoopskrbi.

Na svojim službenim stranicama izvijestili su potrošače o trenutnom stanju i dinamici vodostaja na izvorištu Banja, koji je nakon dva dana kiše narastao do 21,1 metar, na trenutna razina vode na izvorištu počela je opadati i sada iznosi 9,67 m.

Sustav je pod kontinuiranim nadzorom djelatnika Neretvansko primorsko vrgorskog vodovoda – područje Vrgorac, koji će kontinuirano obavještavati javnost o stanju i dinamici vodostaja na izvorištu Banja.

Komunalno Vrgorac navodi da je isporuka pitke vode putem sustava javne vodoopskrbe trenutno uredna.