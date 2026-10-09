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FOTO Šinceki su imali ugovor za otpad u Senju, na meti i šefica senjskog komunalnog društva?

Piše Laura Šiprak,
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FOTO Šinceki su imali ugovor za otpad u Senju, na meti i šefica senjskog komunalnog društva?
Sveti Juraj: Odlagalište otpada u sklopu Parka prirode Velebit | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Uskok je proširio istragu vezanoo i uz 2.600 tona otpada u Senju. Svjedoci za 24sata su još početkom godine opisali kako su viđali Ivicu Vajdića, Šicekovog operativca

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Iako su radnici koji su ispitivani u Uskoku tvrdili da je dovoz otpada ekipe Josipa Šinceka prestao kad je ona postala direktorica, to se očito pokazalo netočnim. Prvenstveno zato što je upravo ona potpisala sporni ugovor po kojem su Šinceki dovozili otpad na Sveti  Juraj! Riječ je o 2.600 tona otpada, a Ivicu Vajdića, Šincekovog operativca, viđali su lokalci. 

- Tu je blizu u Senju imao unajmljen stan. Sjeo bi na kavu kod benzinske postaje i dočekivao kamione s punim prikolicama. Potom bi tu prikolicu zakačio na svoj kamion i odvezao je na odlagalište Sveti Juraj. To je ovdje poznata stvar. Onda bi vratio vozaču praznu prikolicu i čekao drugi kamion. I tako par puta dnevno - govori nam jedan od stanovnika Senja koji nam je ustupio i fotografije koje je uslikao na kojima se vidi kamion Tipos resursa i otpad na odlagalištu.

Foto: Čitatelj 24sata

Kad smo u ožujku pitali o tome Šincekovog odvjetnika Petra Cara, on nam je rekao da njegov klijent tvrdi da on nije imao veze sa Senjom te da je sve radio upravo Vajdić. Međutim, ugovor sklopljen između Tipos resursa i Gradskog komunalnog društva Senj potpisala je Monika Šincek. I zbog tog ugovora u početku nije bilo sumnjivo da njihovi kamioni dolaze u Senj.

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Ugovor je sklopljen 11. veljače 2020. godine, tvrtka Tipos Resurs potpisala ugovor s GKD Senj za drobljenje glomaznog otpada.

Foto: Čitatelj 24sata

Odnosno, sav glomazni otpad koji se skupi, djelatnici Šincekove tvrtke su trebali rastaviti i izdvojiti plastiku koju je Tipos Resurs onda u Gospiću mljeo i koristio kao materijal za građevinske blokove koje su proizvodili i patentirali. Ostatak otpada bi se odlagao na dio za glomazni otpad. U planu nabave GKD Senj za 2020. godinu, navedeno je da će za 80 tisuća kuna nabaviti 'inertni materijal' za pokrivanje otpada na odlagalištu Sveti Juraj.

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Prema ugovoru s Tipos Resursom, GKD Senj je upravo od njih trebao preuzeti četiri tisuće tona takvog materijala. Riječ je o drobljenoj cigli, kamenu, betonu, zemlji, šljunku, materijalu koji se ne mijenja zbog prirodnih utjecaja, ne reagira s okolišem, ne ispušta štetne tvari. Uskok vjeruje da su umjesto zemlje, mljevenog betona i cigle, dostavljali mljevenu plastiku, metal i drugi otpad koji sadrži štetne i opasne tvari.

Foto: Čitatelj 24sata

Da bi im to prošlo, Monika Šincek je navodno krivotvorila dokumentaciju kako bi u papirima taj otpad bio zaveden kao već spomenuta zemlja i mljeveni beton. Da stvar bude gora, na papirologiji je važna stavka i potpis osobe koja zaprima otpad. Navodno su i tu falsificirali potpis jednog od zaposlenika GKD Senj. Bitna stavka ugovora je i da zbog ove razmjene nema novčanog dugovanja, odnosno da ni Tipos resurs ni senjski komunalac ništa ne plaćaju.

Sve što su dovezli, obje tvrtke su u roku 30 dana morale unositi u e-ONTO sustav, sustav za praćenje otpada u Hrvatskoj. I to su uspješno i radili jer su papiri bili krivotvoreni pa ništa nije bilo sumnjivo. U ugovoru stoji da i bilo koja strana može bez razloga raskinuti ugovor koji je potpisan na neodređeno.

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Ugovor je potpisan za vrijeme gradonačelničkog mandata Sanjina Rukavine, HDZ-ovca koji je u rujnu 2020. godine prešao u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao državni tajnik.

Na naše pozive se nije javljao, pa smo mu poslali SMS s pitanjem je li pogodovao Šincekovoj tvrtki ovim ugovorom, no dan danas nismo dobili odgovor. 

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