Konačno primjerene kazne za korupciju, ali ostaje gorak okus

Piše Ivan Pandžić,
Konačno primjerene kazne za korupciju, ali ostaje gorak okus
Zagreb: Održano optužno vijeće u aferi Mikroskop | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ono što u ovom slučaju ostavlja malo gorak okus je da postoji još niz milijunskih sumnjivih nabava s jednim ponuđačem

Državi malo, a nama lepo. U tu rečenicu koju je izgovorio upravo osuđeni Saša Pozder može se svesti cijela bit zločinačkog udruženja u aferi Mikroskopi, ali i puno šire koruptivne slike. Pozder i Petrači su pili skupe konjake već u podne, uz njih dogovarali sastanke i specifikacije za dvostruko preplaćene robotske mikroskope u zdravstvu koje grca u dugovima. Kad imaš ministra na položaju koji je voljan primiti mito, ne trebaš raditi. On drži i kontrole, pa nema provjera.

