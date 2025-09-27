Konačno primjerene kazne za korupciju, ali ostaje gorak okus

Državi malo, a nama lepo. U tu rečenicu koju je izgovorio upravo osuđeni Saša Pozder može se svesti cijela bit zločinačkog udruženja u aferi Mikroskopi, ali i puno šire koruptivne slike. Pozder i Petrači su pili skupe konjake već u podne, uz njih dogovarali sastanke i specifikacije za dvostruko preplaćene robotske mikroskope u zdravstvu koje grca u dugovima. Kad imaš ministra na položaju koji je voljan primiti mito, ne trebaš raditi. On drži i kontrole, pa nema provjera.

