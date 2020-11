Konačno se dogovorili: Sjednica VNS-a u Banskim dvorima

Nakon što se danima nisu mogli dogovoriti gdje će se održati sjednica, dogovor je konačno pao - Milanović je htio da to bude vila Weiss, a predsjednik u NSK

<p>Iz Ureda predsjednika Vlade oglasili su se priopćenjem vezano za održavanje Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>"Predsjednik Vlade rado će biti domaćin sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost u Banskim dvorima. Drago mu je da će predsjednik RH prvi put posjetiti obnovljenu dvoranu “Bana Jelačić”. Dnevni red je dogovoren, a termin sastanka je u ponedjeljak, 23. studenoga, u 14 sati. Prozori će biti otvoreni!", poručili su. </p><p>Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović predložio je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održi u Vladi RH.</p><p>Predsjednik Vlade Plenković u petak je prvi puta dao do znanja kako ne pristaje da se sjednica VNS-a održi u Uredu predsjednika Republike Hrvatske (vila Weiss) zato što „smatra da je red“ da on bude domaćin sjednice.</p><p>Iako predsjednik Milanović sazivanje sjednice VNS-a od početka vidi kao državni posao, a ne transakcijski odnos, sa zadovoljstvom će prihvatiti želju predsjednika Vlade da bude „dobar domaćin“ i doći na sjednicu VNS-a u Vladu RH.</p><p>Budući da je u Vladi RH, u prostoriji manjoj od one u vili Weisss, u petak održana i sjednica Vladinog Zdravstvenog savjeta na kojemu je bio veći broj sudionika, Predsjednik Republike je uvjeren kako su u Vladi RH osigurani i epidemiološki uvjeti za održavanje sjednicu VNS-a (iako „nebitno je to“, kao što jučer reče predsjednik Vlade).</p><p>Zbog važnosti VNS-a i specifičnosti rasprave, Predsjednik Republike drži kako se sjednice trebaju održavati samo u Uredu predsjednika Republike ili Vladi RH, eventualno u Hrvatskom saboru, te da je svaka druga lokacija neprihvatljiva, stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika.</p>