Kongresnik priznao izvanbračnu aferu s pomoćnicom koja se kasnije ubila: 'Pogriješio sam'

Američki republikanski kongresmen Tony Gonzales našao se u središtu skandala koji spaja politiku, osobnu tragediju i ozbiljne etičke optužbe. Nakon višemjesečnog poricanja, Gonzales je javno priznao aferu s bivšom zaposlenicom Reginom Ann Santos-Aviles, koja je tragično preminula nekoliko mjeseci nakon završetka njihove veze.

Nakon što su se mjesecima širile glasine koje je on uporno nazivao "potpuno neistinitima", Tony Gonzales je konačno popustio pod pritiskom. Tijekom gostovanja u konzervativnoj radijskoj emisiji "The Joe Pags Show", teksaški kongresmen priznao je da je imao izvanbračnu vezu s Reginom Ann Santos-Aviles, koja je radila kao direktorica njegovog regionalnog ureda u Uvaldeu. Svoje postupke opisao je kao veliku pogrešku, no izbjegao je odgovarati na izravna pitanja, navodeći da će pričekati ishod etičke istrage.

​- Pogriješio sam, bio je to propust u prosuđivanju - izjavio je Gonzales.

​- Nedostajalo je vjere. Preuzimam punu odgovornost za te postupke. U međuvremenu sam se pomirio sa svojom suprugom Angel. Molio sam Boga za oprost, koji mi je i dao, a moja je vjera jača no ikad. Kada napravite ovakve pogreške, nikad nije lako. To vas učini poniznim.

Tragična smrt i teške optužbe supruga: 'On je predator'

Cijeli slučaj ima i tragičnu pozadinu. Regina Ann Santos-Aviles (35) preminula je u rujnu 2025. godine nakon što se zapalila u dvorištu svoje kuće. Njezina je smrt službeno proglašena samoubojstvom. Iako je policijskim zapisnicima navedeno da je hitnim službama rekla kako se zapalila nakon što je otkrila da je suprug vara s najboljom prijateljicom, njezin suprug Adrian Aviles javno je okrivio kongresmena za njezinu smrt.

U emotivnom intervjuu za CNN Aviles je Gonzalesa nazvao "predatorom" i "kukavicom", tvrdeći da je veza s nadređenim dovela do psihičkog sloma njegove supruge.

​- On je predator. Nastavio je lagati američkom narodu i svojim biračima - rekao je Aviles, dodajući kako njegova motivacija nije politička, već da želi obraniti čast preminule supruge i pokazati sinu "kako se suprotstavlja kukavicama".

Gonzales je odbacio bilo kakvu odgovornost za njezinu smrt.

​- Nisam imao apsolutno nikakve veze s njezinom tragičnom smrću. Zapravo, bio sam šokiran jednako kao i svi ostali - poručio je kongresmen.

Eksplicitne poruke i etička istraga u Kongresu

Priznanje je uslijedilo nakon što su u javnost procurili dokazi o prirodi njihovog odnosa. Mediji su objavili eksplicitne tekstualne poruke iz svibnja 2024. u kojima Gonzales od svoje podređene traži "seksi fotografije", na što mu je ona u jednom trenutku odgovorila: "Ovo ide predaleko, šefe".

Gotovo istovremeno s Gonzalesovim priznanjem, Etičko povjerenstvo Zastupničkog doma objavilo je pokretanje službene istrage. Povjerenstvo će utvrditi je li kongresmen sudjelovao u seksualnom nedoličnom ponašanju prema zaposlenici i je li zloupotrijebio svoj položaj dajući joj posebne povlastice. Kodeks ponašanja Zastupničkog doma izričito zabranjuje seksualne odnose između zastupnika i zaposlenika koji su pod njihovim izravnim nadzorom. Skandal je značajno uzdrmao Gonzalesovu političku karijeru. Otac šestero djece i veteran američke mornarice bori se za četvrti mandat, a suočava se s drugim krugom unutarstranačkih izbora protiv desničarskog aktivista Brandona Herrere, koji je aferu iskoristio kao ključni dio svoje kampanje. Brojni kolege iz Republikanske stranke pozvali su ga na ostavku, što je on odbio.

Gonzales se brani tvrdnjama da je cijela priča politički motivirana i da je žrtva pokušaja iznude. Izjavio je kako ga je odvjetnik Adriana Avilesa pokušao ucijeniti tražeći 300.000 dolara u zamjenu za šutnju.

​- Njegov odvjetnik me kontaktirao i u suštini tražio novac 'ili inače'. Tražili su 300.000 dolara. Stvar je u tome što ja nemam 300.000 dolara, a i da ih imam, neću ih dati nekome tko me pokušava reketariti. Ovdje se od početka radilo o novcu - rekao je Gonzales, dodajući da su mediji cijelu priču prikazali jednostrano.

