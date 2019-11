'Konobarica ga je vidjela golog s 40 godina mlađom djevojkom' Američki predsjednik John F. Kennedy ubijen je 22. studenog 1963. godine. Na cijelu obitelj kao da je bačeno strašno prokletstvo. Ovo je drugi dio feljtona o njima, o Kennedyjevima

Obiteljska povijest Kennedyjevih sadrži fascinantnu listu priča o nesretnim sudbinama, smrtima, seksualnom nasilju i zataškanim zločinima. Kada je ljetos objavljeno da je na obiteljskom imanju nađena mrtva unuka pokojnog Roberta F. Kennedyja, bila je ta vijest o smrti 23-godišnje djevojke još jedno podsjećanje na pitanje koje si je prije pola stoljeća postavio njezin stric Edward Ted Kennedy: Nije li pred svima nama neko strašno prokletstvo? No, čak i kad nema vijesti o preranim smrtima i tragedijama djece, unuka ili praunuka trojice najslavnije braće Kennedyja- Teda, Roberta i Johna Fitzgeralda- iz potisnutih sjećanja ili zapečaćenih arhiva ispadaju svjedočanstva o nesrećama za koje javnost i nije znala. Tako je ovih dana objavljena knjiga u kojoj prijateljica Jackie Kennedy, američka glazbenica Carly Simons, otkriva: „Kad je Jackie '59. rađala mrtvu curicu, JFK je na jahti plovio s ljubavnicom…“

Ted Kennedy je, doista, donosio odluke i zakone koji su mijenjali Ameriku, svojom je političkom i ideološkom voljom imao utjecaja na čitav planet. No, taj isti čovjek nije imao nikakva utjecaja na vlastiti život. To je, još prije 19 godina, zaključio i Michael Kelly, novinar magazina GQ, prvi američki reporter koji je izgubio život u invaziji na Irak i autor najpoznatijeg novinskog portreta Edwarda Kennedyja. Pokojni Kelly, tada još mladi novinar, na početku teksta naturalistički je opisao lice Teda Kennedyja:

"Gledano izbliza, posve šokantno lice." Bilo je to, naime, lice kroničnog alkoholičara, uz ruke koje su se na jutarnjoj konferenciji za novinare nekontrolirano tresle, ovako ga je Kelly opisao 1990. godine: “Lice mu je natečeno, ispucalih kapilara, crvena i nabubrena nosa, puno čireva... Bjeloočnica mu je, zapravo, žuta, oči vodenaste, kao da plače”.

Edward Kennedy je nekoć bio najpristojniji od trojice Kennedyja. Od tog pristojnog Kennedyja, objasnit će kasnije Kelly, ništa nije ostalo. Samo želja da ga se sjećamo takvog, kao što se sjećamo njegove dvojice braće - ostali su zauvijek mladi, zgodni, s puno stila... Njihova lica takva su urezana u kolektivnoj svijesti američke nacije, kao zaleđene slike u ogledalu koje odražavaju sve što je bolje, elitnije i bogatije od svih drugih.

No, Ted je bio stvaran. Posve stvaran čovjek koji se previše, predugo i prejako provodio, nimalo se ne obuzdavajući.

'Počeli bi s litrom žestokog, doveli bi i mlade cure. Jedva su hodali'

Ted Kennedy je ujutro bio slab, onemoćao, drhtavi pijanac, čovjek s ruba. Do kraja dana bi proživljavao metamorfozu, od patrijarha najslavnije političke obitelji u SAD-u, liberalnog tribuna i hiperproduktivnog zakonodavca do bahatog moćnika koji u osiguranim separeima noćnih klubova zlostavlja konobarice...

U Washingtonu se mogao steći dojam da svatko poznaje bar jednu osobu koja je spavala s Kennedyjem ili barem bila pozvana da s njim provede noć, svi su u Washingtonu vidjeli Kennedyja pijanog, a lako se moglo upoznati i one koje tvrde da ih je Kennedy napastovao... Njegova limuzina znala se predvečer zaustaviti na ulici kojom hodaju dvije plavokose šesnaestogodišnjakinje. Spustio je zatamnjeno staklo, podigao bocu vina, pa upitao:

"Hoće li nam se možda jedna od djevojaka pridružiti na večeri? Nećeš? A ti?”

Kennedy je pazio da sve to djeluje kao nešto posve uobičajeno, gotovo nevino. Jedan od njegovih visoko pozicioniranih pomoćnika zapravo je obavljao posao svodnika. U pijančevanjima koja su, u najboljem slučaju, bila okončana vađenjem gladiola iz restoranske vaze i mačevanjem stabljikama, a u gorim varijantama razbijanjem inventara i bacanjem konobarica na stol prekriven krhotinama stakla, Tedu Kennedyju je društvo pravio senator Christopher Dodd iz Connecticuta.

"Počeli bi s litrom žestokog pića, nastavljali s vinom, pa prešli na lakše aperitive... I tako do tri ujutro. Dolazili bi nerijetko s mladim djevojkama, ali su svi jedva hodali kad bi napuštali restoran", svjedoče vlasnici klubova, restorana, autori tračerskih rubrika, ugledni washingtonski kolumnisti...

'Općio je s djevojkom mlađom skoro 40 godina'

Krajem 1987. američki je Penthouse objavio i priču o Tedu Kennedyju koji sa svojom pratiljom ipak nije pao s nogu od alkohola:

"Kad je konobarica ušla u zatvoreni separe gdje je su pili, ugledala ga je spuštenih gaća na podu, općio je s djevojkom koja je bila mlađa od njega gotovo četiri desetljeća!"

Brojna su i svjedočanstva o iritantnoj Kennedyjevoj aroganciji, o njegovoj prekomjernoj taštini, no ima onih koji će i danas poručiti:

“Dobro je znao prema kome će biti arogantan. Zapravo, bilo je to izuzetno pristojno ponašanje prema ljudima koji su mu željeli silno zlo”.

Njegov nećak Joseph Kennedy Drugi, najstariji Robertov sin, odgovorio je na pitanje je li Ted Kennedy istinito prikazivan kao razbludni, bahati i neobuzdani moćnik: “Uf, stvarno to ne mogu komentirati... Ma, ne mogu reći ništa što ne bi zvučalo odveć eksplozivno. Znate, Teddy je odrastao čovjek i može činiti što ga je volja...”

Senator Orrin Hatch, konzervativni republikanac koji je voli Kennedyja, na pitanje o njegovim problemima s alkoholom kratko je kazao: “Ne želim govoriti o tome, ne želim. Mogu samo reći da ga smatram prijateljem.On je ranjivo ljudsko biće i ima jedno iznimno toplo, humano lice. Znam da ima i ono drugo, ne tako dobro lice njegova karaktera, ali ja sam odabrao ono prvo...”

Pišući čuveni tekst o Tedu Kennedyju za magazin GQ, pokojni je Kelly istraživao puna tri mjeseca, obavio je sedamdeset razgovora, pročitao petnaest knjiga, na tisuće članaka i govora... Zatražio je na kraju i intervju od senatora. Paul Donovan, Kennedyjev tajnik za medije, iskreno je rekao novinaru: “Znate, on ne daje intervjue lifestyle magazinima jer takvi postavljaju i pitanja o lifestyleu...”

'Dođi odmah, gol je u mojoj sobi!'

Kennedyjev je privatni život doista uvijek bio Donovanova noćna mora. Za vrijeme svog dvadesetdvogodišnjeg braka njegove su ljubavničke afere bile brojne i nije ih bogzna kako skrivao. “Nisu to uvijek bile cure za jednu noć, ali ni puno više od toga. Neki prevare ženu jednom ili dvaput, on je to činio jednom tjedno”, otvoreno je izjavio Dick Tuck, politički konzultant, glavni savjetnik u Robertovoj predizbornoj kampanji i prijatelj obitelji Kennedy.

Skandalizirao je američku javnost Ted Kennedy i 1982. godine, kad su golog fotografirali na javnoj plaži u Palm Beachu, reporter UPI-ja iz Atene javio je deset godina ranije kako Ted i njegov nećak Joe dolaze u Grčku i traže da im se osiguraju mlade djevojke za zabavu:

“Teddy je već bio prilično pijan kad je ekipa otišla u noćni klub, a njega su ostavili samog u hotelu s mladom Amerikankom iz Connecticuta. Bila je jako, jako impresionirana Kennedyjevima. No, u noći me probudio njezin telefonski poziv: Dođi odmah po mene, ušao je posve gol u moju sobu, on je prestrašan! Bila je pijana, ali vjerojatno bi slika golog Teda prestravila i sasvim trijezne, a hrabre osobe...”

Prvom su Tedovu pijanstvu novinari svjedočili u travnju 1969. godine, kad su se vraćali s zrakoplovom s Aljaske. Ondje su političari putovali kako bi svjedočili lošim uvjetima u kojima žive siromašni Indijanci, a pijani je Kennedy u zrakoplovu počeo novinare gađati jastucima, vičući: “Mene mogu pogoditi samo u guzicu, neće me nikad ubiti kao moga Bobbyja!”

Tri mjeseca kasnije zbio se događaj koji je zauvijek odredio Kennedyjev život i njegovu političku karijeru. Nesreća na otoku Chappaquiddicku.

Za 25 minuta popio bocu i pol vina

Od tog je trenutka Kennedy, zapravo, bio sve gori i gori. S godinama nije postajao zrelijim ili odgovornijim, njegovi obijesni ispadi prelazili su sve granice: “Više ga ni za što nije bilo briga kad je shvatio da nikad neće biti predsjednik Sjedinjenih Država. On je bio isti kao i svi Kennedyji prije njega. Jedina stvar koja ih je držala pod kontrolom bila je njihova ambicija. A ambicija Teda Kennedyja u jednom je trenutku postala posve jasno ograničenom”.

Mlađi Kennedyjev sin Patrick iskreno je progovorio o očevu alkoholizmu: “On je vodio posve discipliniran život kad se bavio ozbiljnim stvarima. No, postojalo je i drugo vrijeme, njegov ponašanje koje mnogi ne žele razumjeti, a to često uznemirava. Slično je govorio i njegov dugogodišnji suradnik Milton Gwirtzman: “Nikad nije pio dok je radio”. Pomoćnica Thomas Susman tvrdi da je Kennedy pio samo u društvu navečer: “Ustajao bi prije šest ujutro, možda je djelovao supijano, možda je doista i pio do četiri ujutro pa spavao samo dva sata, ali on je zbilja svoj dan započinjao krajnje odgovorno”.

Kennedy je pio puno, ali je pritom pio vrlo, vrlo brzo. Urednik Washington Timesa John Podhoretz sjeća se da je jednom vidio Kennedyja kako za 25 minuta ispija bocu i pol vina. Dan nakon pijanki Ted je oko sebe širio alkoholne pare.

Jedan bostonski reporter tvrdi: “Bože, bilo je podne, a činilo se kao da je netko prolio litru Jacka Daniel’sa po njegovoj kosi, kao da se pošpricao viskijem”.

Upleteni u silovanje?

U travnju 1991. godine Kennedy je bio sudionik još jednog groznog skandala koji je bacio mrlju na slavnu dinastiju. Zajedno sa sinom Patrickom i nećakom Williamom, sinom Tedove sestre Jean, vraćao nakon provoda kući u društvu dviju mladih dama. Sljedećeg dana jedna od njih je prijavila da je bila silovana. Zbilo se to u Palm Beachu, gdje obitelj ima veliku kuću koju je stari Joseph još 1933. godine i gdje je svoje desetljećima poslije njegove smrti živjela udovica Rose.

Kuća je dugi niz godina bila gotovo posve prazne, Ted je ondje odlazio praznicima. Tako je dom oživio i za Uskrsa, kad su se ondje sastali Ted, Patrick i William. Na Veliki petak su sva trojica otišla u noćni klub “Au Bar”, nekad ekskluzivno mjesto koje u međuvremenu otvorilo vrata i običnim ljudima. Upoznali su Kennedyjevi ondje jednu tridesetogodišnju kćer lokalnog pekara i samohranu majku i njezinu vršnjakinju, samohranu majku iz bogate obitelji. Svi su se zajedno oko tri ujutro uputili na piće u kuću, a Patty Bowman, tada majka dvogodišnje djevojčice i William Kennedy, odjednom su nestali.

"U jednom sam trenutku ugledala Teda, u majici i bez gaća. Sve skupa mi se učinilo prilično nastrano, pa samo samoj sebi rekla: Ja bježim odavde. Patrick me je otpratio", svjedočila je kasnije pekareva kći Michele Cassone, po zanimanju konobarica. Sutradan, oko dva sata poslijepodne, njezina je prijateljica Patty došla u lokalnu policijsku postaju i prijavila silovanje. Bilo joj je slomljeno jedno rebro, policajci su zaprimili prijavu, pregledom je ustanovljeno da je imala seksualne odnose, uzet je uzorak sperme. Medijima se prijava tajila nekoliko dana, a kad je priča stigla u javnost, otkrilo se da policija nije razgovarala s Kennedyjevima.

U Palm Beach je stiglo više od 300 novinarskih ekipa, Patty Bowman je za svoju priču od tabloida dobila 300.000 dolara. Patrick i Ted odmah su policiji dali izjave. Edwardov je sin rekao: “Nemam pojma što se dogodilo. U trenutku silovanja (žrtva je tvrdila da se zbilo u 4.30) ja sam već spavao”.

Ted je samo kratko izjavio: “Ja sa svim tim nemam nikakve veze”.

Sedam dana kasnije policija je napokon priznala: “Glavnu istragu vodimo protiv Williama Smitha, bijelca, 30 godina starog, sa stanom u Washingtonu”. Sin ugledne američke veleposlanice nije uhapšen. Nedugo potom izgubio mu se svaki trag. Taj Kennedy je bio oženjeni otac troje djece, diplomirao je na Sveučilištu Duke, radio kao bankar, pa upisao medicinu. Suđenje je ipak održano, a sud je odlučio da je konobarica na seks pristala dragovoljno. Trinaest godina kasnije Williama Smitha Kennedyja je prijavila i Audra Soulias, bivša zaposlenica Centra za međunarodnu rehabilitaciju, ustanove koju je utemeljio upravo William.

On je u međuvremenu postao liječnik i počeo aktivno pomagati žrtvama mina. Audra Soulias je izjavila da ju je Smith napastovao još 1999. godine, ali ništa nije mogla dokazati. Smith je, pak, izjavio: “Obiteljska povijest i moja osobna prošlost čine me izuzetno ranjivim na ovakve optužbe”.

Imao najbolji tim ljudi

Obiteljska povijest, ponajprije povijest njegova djeda i stričeva, sadrži fascinantnu listu priča o seksualnom nasilju. U toj prljavoj povijesti značajan je obol dao i Ted Kennedy. Kako je, onda, taj čovjek zaslužio titulu najhrabrijeg senatora, zaštitnika obespravljenih koji se bez zadrške hvata u klinč s najnezahvalnijim temama američke politike? Odgovor može biti i mnogo jednostavniji od neuvjerljivih priča o pijancu koji se ekspresno trijezni i veći dio dana savršeno funkcionira.

Ted Kennedy je, naime, imao najbolji tim na Capitol Hillu. Njegovi su ljudi bili najstručniji, najškolovaniji, ali su i najviše radili. Pri tome, bilo ih je i najviše, gotovo stotinu. Sve su vodila četvorica ili petorica savjetnika, pa je slijedila vojska srednjerangiranih koji rade pod golemim pritiskom, pažljivo pripremaju svako Tedovo javno pojavljivanje, uručuju mu goleme, crne brifing-knjige, s detaljno opisanom pozadinom problema o kojem će se razgovarati, biografijama sugovornika... Uz to, Ted je preuzeo običaj brata Johna da s Harvarda zove eksperte na neformalne brifinge, imao je najširi mogući krug plaćenih i neslužbenih savjetnika. Svejedno, neke je stvari morao odrađivati sam.

Pri tom je, nerijetko, bio neopisivo grub, sklon žestokim manipulacijama, iznošenju ordinarnih laži. Kad je trebalo diskreditirati kakva konzervativca, Ted je imao pripremljenu nisku optužaba, gotovo po špranci, on je urlao: "On želi policijsku državu, želi da policija, naoružana do zuba, u oklopima, upada u vaše stanove i usred noći bez naloga pretresa vaše domove. On ne želi da vaša djeca u školi čuju za evoluciju, ali želi zabraniti abortuse i natjerati žene da to čine u mračnim podrumima..."

Učinio je to kad je Reagan 1987. nominirao svog prijatelja i konzervativca Roberta Borka za suca Vrhovnog suda. Demanti koji je Bork ponudio javnosti zvučao je gotovo komično: “Ne želim da policija upada u vaše domove, nikad nisam tražio da se učenje o evoluciji izbaci iz škola, nikad nisam spominjao abortuse niti zabranu abortusa”...

I Joe Biden, veliki Kennedyjev saveznik, priznaje: “Njegovi su istupi tada bili efektni, ali nimalo fer. Ja nikad ne bih održao takav govor, ali mi je drago da je Kennedy to učinio. Bez takva agresivna lobiranja Bork bi vjerojatno bio izabran”.

Premda je Ted Kennedy jednom izjavio da on, i nitko drugi, određuje što znači liberalizam u SAD-u, Milton Gwirtzman, čovjek koji je pisao govore Robertu i Tedu, tvrdi: “Ne postoje artikulirani principi na kojima Ted gradi svoju ideologiju. Ne postoje čvrsta uporišta na kojima Ted gradi svoje stavove,svoja djela... Sve su to bile instinktivne reakcije, gotovo emotivno uvjetovane, ali doista vrlo, vrlo dosljedne”.

Smrt Teda Kennedyja definitivna je smrt moćnoga Kamelota. Nema dvojbe, on je bio najslabiji, najmlađi. Kad se rodio, trebao je biti samo beba, mali braco, nikad patrijarh. Bio je četvrti brat, prezivao se Kennedy, ali nikad nije bio predsjednik Kennedy. Imao je 12 godina kad je poginuo najstariji Joseph, sa 16 je izgubio sestru Kathleen. U 31. je ispratio na posljednji počinak brata Johna, u 36. Bobbyja. Imao je 37 kad je umro i otac Joseph...

Kennedy će poslije smrti ostati upamćen i kao senator koji, tokom većeg dijela karijere, nije slovio za prirodnog saveznika Bijele kuće. Za republikance je bio ideološki nepodoban, dok su ga demokrati, sve do Clintove administracije, doživljavali kao potencijalno opasnog predsjedničkog rivala.

Obama računao na Kennedyje

Od svih potomaka trojice Kennedyja, američkom političkom vrhu je, uz Teda, najbliže bila Caroline Bouvier Kennedy, kći Johna Fitzgeralda. Već dugo mašta o senatskom mjestu na kojem je prije bila Hillary Clinton, redatelj Michael Moore je Obami tokom kampanje poručio da izabere Caroline za potpredsjedničku dužnost, umjesto Joea Bidena.

Kad je njezin otac ubijen u Dallasu ona je imala samo šest godina, a mediji su 2008. objavili da “baklja prve obitelji američke politike prelazi u ruke Caroline Kennedy”. Hvalospjevi su govorili o “figuri koja može zasjeniti sve mnoge druge političare”, no, uz bijedne govorničke sposobnosti i čitav niz neugodnih gafova, stale su stizati ocjene koje su tvrdile upravo suprotno:

“Caroline Kennedy, stidljiva pravnica koja piše knjige o građanskim slobodama, zapravo je posve nekvalificirana, ona je politički diletant”. Neki su još zajedljivo dodali: “Starija generaciju Amerikanaca pamti je samo kao djevojčicu koja jaše ponija na travnjaku ispred Bijele kuće”.

Barack Obama je, očito, na početku računao na njezino prezime, nadajući se da je i to već dovoljan dobitak za novu administraciju. Caroline je, istina, baš kao i njezin stric Ted, vrlo rano podržala Obamu, rekavši:

"To je kandidat koji obnavlja vjeru u američki san, on ima snagu ljudi koji se još nadahnjuju Amerikom kakvu su neki sanjali šezdesetih, kad je moj otac bio predsjednik".

Nije tajna da je suzdržanu Caroline na politički angažman nagovorio upravo njezin stric Edward Ted Kennedy, koji je godinu dana prije smrti htio na silu pronaći nekoga u obitelji tko bi mogao održati tradiciju i nastaviti njegovim stopama.

Diplomirana pravnica i povjesničarka umjetnosti nema ni jednog dana radnog staža u struci, raspolaže s imovinom od 100 milijuna dolara, a golem dio bogatstva naslijedila je i od očuha, grčkog milijardera Aristotela Onassisa.

Okušala se i na novinarskom poslu, za magazin Rolling Stone je iz Gracelanda izvještavala o smrti Elvisa Presleya. Sada je u braku s Edwinom Schlossbergom (64), potomkom ukrajinskih Židova koji se proslavio kao dizajner i multimedijalni umjetnik. Imaju troje djece: kćeri Rose (21) i Tatianu (19) te sina Johna (16).

Sada je posve očito da Caroline, za razliku od svog strica Teda, nema karizmu ni znanja za veće domete u američkoj politici. On je, uostalom, u Senat ušao već s 30 godina, u studenome 1962. kada je trebao završiti preostali mandat brata Johna. Ipak, nije Tedovo odrastanje i školovanje išlo glatko.

On je 1951. izbačen s Harvarda je se otkrilo da je drugi student u njegovo ime polagao jedan ispit. Prijavio se u vojsku za Korejskog rata, ali bojišnicu nije vidio, jer je sve vrijeme proveo u Europi. Ponovno je primljen na Harvard 1953. i diplomirao je 1956. Prvi radni dan proveo je u Suffolku, gdje je bio pomoćnik okružnog tužitelja.

Tada se već oženio sa suprugom Joan. S njom je imao troje djece, a razveli su se 1982. Njihov brak, u kojem su oboje konzumirali goleme količine alkohola, nije bio nimalo sretan. Oženio se Kennedy ponovno 1992. godine, s washingtonskom odvjetnicom Victoriom Reggie. Ona ima dvoje djece iz prvoga braka. Tedove izvanbračne avanture nisu bile šarolike kao što je to bio slučaj s aferama njegove ubijene braće. No, i njihov je otac postavio obrazac preljubničkog ponašanja što su ga sinovi mogli slijediti.

'Ako tri dana ne ševim, boli me glava'

Joseph P. Kennedy, čovjek koji je se obogatio malverzacijama na Wall Streetu a politički se afirmirao kao veleposlanik u Velikoj Britaniji, stekao je reputaciju neodoljivog zavodnika u ranim danima Hollywooda. Štoviše, neki patrijarha apostrofiraju kao “pionira seksualnog liberalizma” u SAD-u, a najpoznatija je njegova veza s divom nijemoga filma Glorijom Swanson. Svoje je ljubavnice Joseph predstavljao supruzi Rose i dovodio ih na večeru kad god mu se prohtjelo.

Njegov sin John Fitzgerald Kennedy svoju pohotu nije skrivao ni kad bi razgovarao o temama koje se tiču budućnosti planeta. U biografiji bivšeg britanskog premijera i konzervativca Harolda MacMillana autor Alistair Horne piše: “Usred radnog ručka na kojem se raspravljalo o nuklearnom naoružanju i Hladnom ratu, Kennedy se okrenuo i MacMillana nehajno, ničim izazvan, upitao: Kako je s tobom Harolde? Ako tri dana ne ševim počinje me užasno boljeti glava...”

Na popisu Johnovih ljubavnica su žene različita podrijetla i uzrasta. Od Marilyn Monroe do striptizeta i sobarica u jeftinim motelima. “Kod Johna je to išlo dok veliš keks”, rekao je jednom njegov dugogodišnji prijatelj George A. Smathers. Na listi su koju je ispunjavao JFK su bile Angie Dickson. Zsa Zsa Gabor i Kim Novak, neke je ljubavnice dijelio s mafijašima, druge mu je podvodio Frank Sinatra...

Shirley MacLaine i Elizabeth Taylor tvrde da su ga odbile, a platinasta Jane Mansfeld i jedna njujorška prostitutka kasnije su otkrile: “U krevetu je bio hladan, poput stroja, gotovo grub”.

Veza Boba Kennedyja s Marilyn Monroe istraživana je nešto slabije od odnosa što ga je ta diva imala s njegovim bratom, ali zna se da ga je ona uistinu “voljela kao muškarca, a ne kao moćnog čovjeka”. Čini se da je senator Edward Kennedy na kraju platio sve seksualne grijehe starije braće... Smrt nesretne Mary Joe Amerikanci mu nikad nisu oprostili.

