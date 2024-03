'Konobarica je palila šank pa nas sve zapalila! Eksplodirala je boca pića, gorjela mi je kosa'

Zadnje čega se ja sjećam jest da sam plesala s prijateljem, a u drugom trenutku smo gorjeli. Nismo se mi negdje naslonili, da nas je slučajno uhvatilo, to je moralo doletjeti do nas. I policiji sam rekla kako je zadnje čega se sjećam da je nekakva iskra doletjela do nas i da smo se zapalili. Na snimci se vidi kako je plamen ušao u bocu konobarice koja se potom rasprsnula.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Konobarica palila šank u klubu Monaco | Video: 24sata

Ispričala nam je u dahu dramatične trenutke iz noćnog kluba Monaco u Karlovcu jedna od žrtava Bernarda Renko. Ona, njezina sestra Viktorija, prijatelj i još četvero ljudi opečeno je i posječeno kad je konobarica (23) oko 2 sata u noći na nedjelju kao performans zapalila šank. U to vrijeme u pozadini je treštala cajka 'Pali klub' koju pjevaju Darko Lazića i MC Yankoo.

- Ove noći palim kub sa prijateljima, ove noći pijani, a tek je dva - čuo se tekst pjesme u pozadini snimke koja je zabilježila trenutak eksplozije boce. Ljudima je odmah počela gorjeti kosa i odjeća i nastao je pravi stampedo u klubu.

- Prijatelj i ja smo prvi nastradali. Mi nismo bili na šanku, bili smo tri metra dalje. Prije toga smo se doslovno probijali ne bi li naručili piće. Ljudi su bili između nas. Nismo bili do šanka da nas je slučajno zahvatilo - ispričala je Bernarda i dodala kako konobarica prije nesreće nije prestajala u vatru izlijevati Stroh, rum za koktele koji sadrži 80 posto alkohola.

Plamen joj je odmah zapalio kosu s lijeve strane. Prvo je nju krenula gasiti kad je spazila prijatelja kako gori na podu diskoteke.

- Tu sam njega počela gasiti i dobila sam lakše opekline po rukama. Dok sam njega spašavala uhvatila me panika gdje mi je sestra. Vukla sam ljude van, odjeća mi je od njih ostala sva krvava - prisjetila se šokirana djevojka.

Najgore je tek uslijedilo. Kad je izašla iz kluba, spazila je najteže ozlijeđenu djevojku. Izgorjele su joj šake i prsti. Bez glasa je sjedila na tlu i gledala u njih u šoku.

- Nije imala kože na prstima, vidjele su joj se samo kosti. Koža je bila zguljena, izgledalo je kao da se svijeća otopila. Svi smo u šoku gledali - kaže Bernarda.

Svemu je svjedočila i njezina sestra Viktorija. I ona je u klubu pokušavala ugasiti prijatelja, no u silnoj gužvi netko ju je bacio na tlo te je na staklo rasjekla ruku. Netko od prisutnih pozvao je odmah Hitnu pomoć, koja je gotovo odmah stigla s obzirom na to da se bolnica nalazi u neposrednoj blizini diskoteke.

- Prijatelj nam se sam odvezao do Hitne, a mi smo otišle same jer je bolnica blizu. Prvi je došao i odmah su mu počeli sanirati rane. Rekli su mu da ima opekline drugog stupnja. Stradalo mu je uho, podlaktica, leđa i trup. Sve ga boli, u šoku je i ne može bez lijekova - ispričala je Viktorija.

Nju su liječnici 'pokrpali' i rekli joj da se javi za nekoliko dana.

- Zašili su me i dodali kako mi tetive nasreću ne bi trebale biti ozlijeđene. Moram pratiti sve - rekla je vidno umorna Viktorija.

Kako su sestre i same kasnije doznale, to nije trebao biti jedini vatreni performans.

- Dobile smo i prepiske poruka, da će u pola 4 sve gorjeti. Da im je konobarica signalizirala da u točno određeno vrijeme moraju zapaliti neke male bengalke, prskalice - ispričale su u nevjerici.

Karlovačka policija potvrdila je priču žrtava te su na svojim stranicama napisali kako je zbog nestručnog rukovanja alkoholnim pićima došlo do iznenadnog izgaranja te je ozlijeđena nekolicina ljudi u blizini.

- Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja - napisali su kratko iz policije.

Liječnica Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice, potvrdila nam da su dvije djevojke teško ozlijeđene.

- One su zadržane na liječenju, riječ je o dvije žene 2002. godišta. Jedna od te dvije osobe je na intenzivnoj. Opekline su na preko 20 posto površine tijela - rekla nam je Kovačić.

Vlasnik kluba Monaco Gordan Fancev rekao je za 24sata kako nakon incidenta zatvara klub.

- Ljudske žrtve nemaju cijenu. Trenutno se tako osjećam da mislim da je to jedino ispravno. Nisam stupio u kontakt s ozlijeđenima, nisam dobio nikakvu službenu informaciju pa ne znam kako su. Nije zatvaranje na tjedan ili dva, stvarno zatvaram - rekao je Fancev.

’Nikome ne želim da gori i gasi prijatelja...’

Sestra je zaradila 15 šavova, a prijatelj po tijelu ima opekline 2. stupnja. Sreća je bila što je bolnica bila u blizini. Ondje su stigli policajci, ispričala nam je Bernarda Renko kojoj je u klubu Monaco izgorjela kosa. I dalje je u šoku i ne može spavati. Kaže kako ih vlasnik kluba nije zvao.